Lezzetli ‘Şırdan’ın 3 adresi

Şırdan, midenin bir bölümüdür. Bu dolma hazırlanırken genellikle kuzunun şırdanı tercih edilir. Koyunun 4 midesinden biri olan şırdan temizlenir, limon ve tuz ile aklaştırılır. İçi baharatlı pirinç ile doldurulduktan sonra açık bölümü dikilerek haşlanır. Üzerine tuzlu kimyon ve pul biber dökülerek yenilir. Sevenleri olduğu kadar, bugüne kadar asla yemeyenleri de vardır. İstanbul’da da şırdanı en güzel neresi yapıyor diye üşenmedim gezdim. 7 farklı yerde şırdanı denedim. Şırdanı beğendiğim yerde başka ürünleri de denedim... Onlar nereleri mi? Buyurun anlatayım...

ŞIRDANCI MEHMET

Hepimiz onu katıldığı yemek yarışmasından tanıyoruz. Konuşması, tarzı, sempatikliğiyle fenomen oldu. Sosyal medyada çektiği videolarla adından söz ettiriyor. Belki de sosyal medyayı aktif kullanan ilk 5 restoran sahiplerinden. O kadar aktif ki, Instagram ve Tiktok kullanıcılarının karşısına günde en az 1 kere çıkıyordur. Adı Mehmet Sur… Adanalı. Bir çok yerde komilik yaparak bu mesleğe adım atmış. Uzun zamandır Fatih’teki Kadınlar Pazarı’nda şırdan yapıyor. Sadece şırdan değil tabi ki, mumbar dolması, kelle, kuzu tandır, fırın kelle, kavurma, kelle paça, işkembe ne ararsanız var. Ben şırdanı beğendim. Baharatı tam istediğim gibi. Pilavı tane tane. Gayet güzeldi. Burada bir de kelle paça ile birlikte kavurma yedim. Özellikle kavurma şahaneydi. Buraya uğramanızı tavsiye ederim. Ederim etmesine de yer bulur musunuz bilmiyorum. Çünkü günün her saati oldukça kalabalık bu mekan. Geldiğiniz zaman kapıda beklerseniz hiç şaşırmayın. Ayrıca Çekmeköy’e de bir şube açtı yakın zamanda. Anadolu yakasında olanlar orayı da tercih edebilir.

INSTAGRAM: @sirdancimehmet

☎️ TELEFON: 0535 772 06 21

📍 ADRES: Zeyrek, İmam Niyazi Sk. No:26, 34083 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

ŞIRDANCI ZAZA

Bu mekanın özelliği ürünlerini kendi üretip satması. Yani ürünün her aşamasını biliyorlar. Bu da hem firmada hem de tüketicide bir güven oluşturuyor. Mekanın sahibi Recep Aktaş 15 yıldır bu sektörde. İzmir’de kokoreççi olarak mesleğe başladı. Kokoreci kendisi üretiyor. Türkiye’nin her yerine toptan kokoreç gönderiyor. Lezzeti daha fazla kişiye ulaşınca, restoranı İstanbul’a getirmeye karar verdi. 1.5 yıl önce Güngören’de bu mekanı açtı. Ben kokoreç sevdalısı olarak ilk önce İzmir usulü bir kokoreç aldım. Biliyorum ilk önce şırdanın tadına bakmalıydım, kuralı bozdum ama dayanamadım. Kokorecin görüntüsünden belliydi iyi çıkacağı. Dışı iyice kızarmıştı. Tam benim sevdiğim gibi kıtır kıtır. Fazla da yağlı değildi. İçi ise olması gerektiği gibi suluydu. Kokoreci tamam sınıfı geçti. Peki ya şırdan? Ondan da bir tane söyledim. Kötü bir kokusu yoktu, iyi temizlenmiş ve iyi pişmişti. İçindeki baharatlar ve kıvamı da iyiydi. Burası şirdan, mumbar, midye, kelle söğüş, sucuk da yapıyor. Tavsiyemdir.

INSTAGRAM: @sirdanci.zaza

☎️ TELEFON: 0212 553 53 30

📍 ADRES: Mareşal Çakmak, Bağcılar Caddesi Üzeri No: 138/B, 34160 Güngören/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

✅ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

✅ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

ŞIRDANCI DAYI

Küçükçekmece Florya durağının hemen yanı başındaki bu dükkan yanılmıyorsam 2 yıldır var. Dükkanın avantajı hemen yol kenarında olması. Böylece bir çok kişinin uğrak noktası oldu. Ben de evime giderken geçtiğimiz gün uğrayıverdim. Yasakların kaldırılmayla dükkan kurallara uygun bir şekilde doluydu. Kuryelerinde yoğun çalıştığına bakarsanız, burası kısa zamanda bir hayli tutmuş gibi. Şırdanım geldi. Yine bol tuzla dinlendirilmiş, temizlenmiş, kokusuz bir şırdan. Kimyon ile limonumu döktüm ve afiyetle yedim. Arkadaşlar bu arada siz siz olun, kibarlık yapacağım diye çatal bıçak kullanmayın. Şırdan elle yenir, lezzeti böyle gelir. Biraz da mumbar dolmasının tadına baktım. İkisi de güzeldi. Burayı da mutlaka denemelisiniz.

INSTAGRAM: @sirdanci_dayi01

☎️ TELEFON: 0212 258 01 01

📍 ADRES: Yeşilova Yan Yolu Cad D:No:0070, 34100 Küçükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

✅ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

✅ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK