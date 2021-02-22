Kadıköy'ün 4 nefis dönercisi

BAŞAK DÖNER&KÖFTE

Sizlerden gelen mesajlar üzerine, Kadıköy Kozyatağı’ndaki Başak Döner’e gittim. Taner ve kardeşi Tamer usta yaklaşık 40 yıldır bölgede döner salonu işletiyorlar. Ürünleri yüzde yüz yaprak döner. Dana eti ve kuzu döşü kullanıyorlar. Sabah 10.00 sıralarında et ve tavuk döner başlıyor yavaş yavaş ısınmaya. Yavaş yavaş diyorum çünkü dönere lezzeti veren en önemli özellik yavaş pişmesi. Arkadaşlar bu dönerin tadı mesajlarda belirttiğiniz gibi bambaşka. Saf et, saf döner yiyorsunuz. Dışarıda dönerimi yerken içeriye arı gibi girip çıkan kuryelerin nedenini daha iyi anladım. Şimdi ikinci kuşak Yunus Bey dükkanlarını Bağdat Caddesi’ne taşımanın planlarını yaptığını söyledi. Bence haksız da sayılmaz. Böylesi bir lezzet ünlü caddede yerini almalı.

INSTAGRAM: @basakdonerkozyatagii

☎️ TELEFON: (0216) 380 86 43

📍 ADRES: Kozyatağı, Kaya Sultan Sokağı No:44, 34742 Kadıköy/İSTANBUL

LOKMA TAŞFIRIN

Almanya’nın Hamburg kentinde 12 yıl yaşayan Ziya Bey, kolları sıvadı ve Kadıköy’ün şirin mekanlarının olduğu Karakolhane Caddesi’nde harika bir lezzet durağı açtı Lokma Taşfırın adında. Odun ateşinde harika pideleri var. Et Balıkesir’den geliyor. Kendileri sır vermemek kaydıyla marine ediyor. Tadını harika yapan sır da buradan geliyor. Mis gibi incecik. Gram kıyma yok. El yapımı bol köpüklü yayık ayranıyla harika gidiyor. Bu restoranın müdavimleri kaliteden ve lezzetten memnunlar. Kadıköy’e gezip dolaştıktan sonra güven içinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ben hem Ziya Usta’nın misafir perverliğinden hem de lezzetlerden memnun kaldım.

INSTAGRAM: @lokmatasfirin

☎️ TELEFON: 0 (216) 338 56 00

📍 ADRES: Rasimpaşa Mahallesi, Karakolhane Cad. No:34/A Kadıköy/İSTANBUL

FRANGO DÖNER

Buranın ilginç bir hikayesi var. Bu işletmenin kuruluş hikayesi ABD’ye bağlı. Nasıl mı? İşletmenin ortakları öğrenciyken work and travel için ABD’ye gidiyor ve parasız kalıyor. Bir restoranda çalışmaya başlıyorlar. Biraz para biriktirip ülke ülke gezince her yerde yemeklerin tadına bakıp kendi lezzetlerini yaratmaya karar veriyorlar. 9 yıl önce de git gide büyüyecek olan Frango’nun temelleri atılıyor. 9 şubeli işletmenin farkı ise 8 ayrı sosu. Sizler dilediğiniz çeşit sosu tercih edip, dönerinizle yiyebiliyorsunuz. Feneryolu’ndaki şubelerinde yediğim baciki soslu döneri çok beğendim. Kadıköy’e gelirsem tekrar uğrayacağım.

INSTAGRAM: @frangodoner

☎️ TELEFON: (0216) 550 20 50

📍 ADRES: Feneryolu, 96-A, Fahrettin Kerim Gökay Cd., 34724 Kadıköy/İSTANBUL

TARİHİ MERCAN DÖNERCİSİ

Marmara Üniversitesi kampusunun karşısında olan bu mekan, pandemi öncesi hem fiyat politikası hem de lezzetiyle öğrencilerin uğrak yeriydi. Ancak koronavirüs nedeniyle mekanlarda yeme-içmenin yasaklanması nedeniyle eski şaşaalı günlerini aratsa da işletme sahipleri paket servisten oldukça memnun olmalılar. Mekanın önünde duran kurye sayısı oldukça fazla ve arı gibi çalışmalarından bölgede tercih edildikleri anlaşılıyor. Gelelim dönerin tadına. Doğalgazla pişirilen dönerin tadını beğendim. Eti lezzetli, hafif yağlı, kıvamında pişmiş. Sirkülasyon olmasına rağmen baştan sağma yapmıyorlar. Geçer notumu aldı.

INSTAGRAM: @tarihimercandonercisi

☎️ TELEFON: 0 533 406 67 26

📍 ADRES: Feneryolu, Fahrettin Kerim Gökay Cd. no:102/C, 34724 Kadıköy/İSTANBUL