İstanbul'da günbatımının en güzel izlendiği balık restoranları

KALABALIK RESTORAN

İstanbul'da günbatımının en iyi izlendiği yerlerden biri Beylikdüzü Gürpınar. Özellikle burada tepelere ve sahil kenarına inşa edilmiş yerlerin manzarasına doyum olmuyor. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğim Gürpınar'daki bu restoran da bölgede en güzel seyre sahip mekanlardan biri. Önü alabildiğine deniz. Elinizi uzattığınızda güneş sanki avucunuzun içinde. Balığınızı, ızgaranızı, mezelerinizi bu eşsiz manzara karşısında yemek insanın ruhunu dinlendiriyor. Ayrıca şef Rıdvan Aslan'ın yaptığı levrek kavurmayla birlikte yediğim, Adem Şef'in yerel ürünlerinden hazırladığı mezeler bu restoranı bir tık öne geçiriyor.

INSTAGRAM: @kalabalikrestoran

☎️TELEFON: 0545 880 99 61

📍ADRES: Dereağzı Mahallesi, Deniz Yolu Caddesi, No:15, Beylikdüzü, İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

BY KİNYAS RESTORAN

Sultanahmet'in belki de İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden biri olan Ayasofya Camisi'nin en güzel göründüğü yerlerden biri olan bu restoran, 6 odalı bir otelin en üst katında. Sol tarafta Ayasofya, sağ tarafta ise eşsiz Boğaz manzarası... Güneşin Sultanahmet meydanı üzerinden Boğaz'a aheste dalışını, dakikalarca izleyebilirsiniz. Meydana 150 metre mesafede olan bu mekan özellikle üstü açıldığında yaz gecelerinin vazgeçilmez yerlerinden biri... Kinyas Bey ile restoranını işleten ortağı Barış Bey yaklaşık 20 yıldır bu sektördeler. Barış Bey'in kendi elleriyle hazırladığı mezeleri özellikle denemenizi tavsiye ediyorum.

INSTAGRAM: @bykinyas_restaurant

☎️TELEFON: 0212 516 44 01

📍ADRES: Cankurtaran, Kutlugün Sokak No:4, 34122 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

MAVİ YENGEÇ FLORYA

İstanbul'un en önemli plajlarından olan Menekşe Plajı, Bakırköy'ün en romantik yerlerinden biri şüphesiz. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda bu mekanı ziyaret ettim. Tolga Özalp ve Volkan Işık bir zamanlar çalıştıkları yerin şimdi işletmecisi olmuşlar. Mezelerde kullandıkları ürünleri hepsi yerlerinden alıyorlar. Mesela, turşu ve pul biber Gaziantep'ten. Sumak, salça, domates sosu Adana'dan, zeytinyağı Ayvalık'tan, kalamar ve ahtapot Küçükkuyu'dan geliyor. Bu güzel lezzetler güneşin batışıyla birlikte gerçekten çok güzel gidiyor dostlar...

INSTAGRAM: @maviyengecflorya

☎️ TELEFON: 0532 440 92 45

📍ADRES: İstanbul Caddesi No: 31/A Florya-Menekşe Bakırköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

MASTİKA BALIK RESTORAN

Sevgilinizle ya da ailenizle gidebileceğiniz en güzel manzaralı balık restoranlarından birisi de Büyükçekmece'de... Denize kenarı olan bu mekanda özellikle yaz ayları yediğiniz yemekten büyük bir keyif alıyorsunuz. Siz yemeğinizi yerken, pembeleşen deniz, masmavi denize doğru irtifa kaybediyor. Sevdiklerinizle sohbet edip, ağaçların altında yemeğinizi yerken, güneşin kayboluşunu izliyorsunuz. Lezzetleriyle ön plana çıkan bu restorana "Mutlaka uğrayın" derim...

INSTAGRAM: @mastikabalik

☎️ TELEFON: 0212 880 86 79

📍ADRES: Atatürk mahallesi Kordonboyu Cd. 100/B, 34500 Büyükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

❌ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK