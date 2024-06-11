Rüzgar Sünbül ile Hamaylı Tarifi

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MALZEMELER

1 kilogram un

1 kilogram buğday nişastası

750 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

500 mililitre süt

3 adet yumurta

250 gram yoğurt

1 adet limon

250 gram ceviz içi

1 yemek kaşığı sirke

ŞERBETİ İÇİN

5 su bardağı şeker

6 su bardağı su

1 limonun suyu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklettiğiniz un, süt, yumurta, yoğurt, tuz, sıvı yağ ve sirkeyi genişçe bir kaba koyup kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru 45-50 eşit parçaya bölüp oklava ya da merdane yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açın ve üst üste dizin. Hamurları yarım saat dinlendirin. Ardından hamurları alt üst edip ilk açtığınız sırayla tepsi büyüklüğünde incecik yufkalar açın. Açılmış yufkaları bir bez üzerinde kurumaya bırakın sonra üst üste dizin. Hamurları 15'erli olarak üst üste dizin. Arzu ederseniz 10'uncu kattan sonra dövülmüş ceviz serpin. Bu işlemler bitince yufkaları 3-4 parmak genişliğinde kareler halinde kesin ve üçgen şeklinde katlayarak tepsiye dizin. Tavada tereyağını eritip ve üzerine sıcakken dökün. Önceden ısıtılmış orta sıcaklıktaki fırında 1 saat civarında pişirin. Ayrı bir tencerede su ile şekeri kaynatarak şerbeti hazırlayın. İçine yarım limonun suyunu ekleyin ve bir taşım kaynatın. Tatlı ılıkken şerbeti de ılık olarak dökün. Dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.