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Rüzgar Sünbül ile Hamaylı Tarifi

#Hamaylı#Hamaylı Tarifi#Hamaylı Tatlısı

İlibada Afyonkarahisar ve çevresinde doğada kendiliğinden yetişen bir ottur. Bahar aylarında doğadan toplanır ve dolma yapımında kullanılır. İlibada dolması genelde toplu olarak hazırlanır ve öğlen yemeklerinde köy/mahalle sakinlerinin toplandıkları sofralarda ortadan yenir veya komşularla paylaşılır. Özellikle Kütahya Devlet Hatun MTAL öğrencileri de bu geleneği devam ettirerek bizlere oraya ziyaretimizde ilibada dolmasını ve diğer yöresel bir lezzet olan Hamaylı tatlısını tatma imkânı yaşattılar. Ayrıca mevsimi ise bu dolmanın da sıra yemeklerinde yer alması mümkündür. Afyon ilibada dolması 10.03.2021 tarihinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescillenerek koruma altına alınmıştır. Şef Rüzgar Sünbül’ün reçetesiyle lezizz hamaylı tatlısı tarifleri sizlerle..

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MALZEMELER

1 kilogram un
1 kilogram buğday nişastası
750 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
500 mililitre süt
3 adet yumurta
250 gram yoğurt
1 adet limon
250 gram ceviz içi
1 yemek kaşığı sirke

ŞERBETİ İÇİN

5 su bardağı şeker
6 su bardağı su
1 limonun suyu

Rüzgar Sünbül ile Hamaylı Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklettiğiniz un, süt, yumurta, yoğurt, tuz, sıvı yağ ve sirkeyi genişçe bir kaba koyup kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru 45-50 eşit parçaya bölüp oklava ya da merdane yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açın ve üst üste dizin. Hamurları yarım saat dinlendirin. Ardından hamurları alt üst edip ilk açtığınız sırayla tepsi büyüklüğünde incecik yufkalar açın. Açılmış yufkaları bir bez üzerinde kurumaya bırakın sonra üst üste dizin. Hamurları 15'erli olarak üst üste dizin. Arzu ederseniz 10'uncu kattan sonra dövülmüş ceviz serpin. Bu işlemler bitince yufkaları 3-4 parmak genişliğinde kareler halinde kesin ve üçgen şeklinde katlayarak tepsiye dizin. Tavada tereyağını eritip ve üzerine sıcakken dökün. Önceden ısıtılmış orta sıcaklıktaki fırında 1 saat civarında pişirin. Ayrı bir tencerede su ile şekeri kaynatarak şerbeti hazırlayın. İçine yarım limonun suyunu ekleyin ve bir taşım kaynatın. Tatlı ılıkken şerbeti de ılık olarak dökün. Dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

 

#Hamaylı#Hamaylı Tarifi#Hamaylı Tatlısı
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