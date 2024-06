Kurban kavurma tarifi: Kavurma kaç kalori, lokum gibi yumuşak kavurma nasıl yapılır, nasıl saklanır?

Haberin Devamı

YUMUŞAK KAVURMA NASIL YAPILIR?

SIRT BÖLÜMÜNÜ KULLANIN

Kavurmanın 100 gramında 345 kalori bulunuyor. Bilirsiniz ki büyükbaş veya küçükbaş hayvanların her bölgesinden farklı yemekler elde edilir. Kavurma için uygun olan kurban etinin en lezzetli yeri sırt kısmıdır. Unutulmaz tatta bir kavurma yemek için de koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından et almalısınız. Etleri ise kuşbaşı büyüklüğünde doğramanız daha iyi olacaktır.

ETİ DİNLENDİRİN

Kurban etinden kavurma yapacaksanız, etin bir gün süre ile dinlenmesi gereklidir. Daha lezzetli kavurmalar için etin dinlenmesi önemlidir. Kesimden sonra en az 3 saat dinlenen etin tadı daha lezzetli gelir. Kolayca kavrulur ve yerken damağı yormaz. Eğer kurban eti sabahtan kesildiyse, akşama kadar serin bir yerde dinlendirip akşam yemeğinde lezzetli kavurma hazırlayabilirsiniz.

İÇ YAĞLARI KULLANIN

kavurmalarda kullanacağınız yağ tercihi, etin iç yağından olmalıdır. İç yağ, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir et olacaktır. Yemeklerinize lezzet verirken etin de yumuşacık kıvama gelmesine yardım eder.

ETİ MÜHÜRLEYİN

İç yağı erittikten sonra, kavurma için hazırladığınız etleri yüksek ateşte mühürlemenizi öneririz. Mühürleme işleminden geçen etler, daha yumuşak ve lezzetli bir tat alacaktır.

BAHARAT İLAVE EDEBİLİRSİNİZ

Uzun süre kavurma işleminden geçen etlere baharat eklemek istiyorsanız, ocaktan almadan baharatları eklemelisiniz. Eğer kuru baharat kullanacaksanız servisten birkaç dakika önce ilave etmek yeterli olabilir. Taze baharatlar eklenecek ise yine servisten 10 dakika önce etle beraber kavrulması uygundur. Tuz ise en son atılacak baharattır. Tuz, etin asit oranını etkileyeceği için pişme süresini uzatır.

KURBAN KAVURMA TARİFİ MALZEMELERİ

1. 1 kg dana kuşbaşı

2. 1 baş kuru soğan

3. 3-4 diş sarımsak

4. Tereyağı

YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış eti tavaya alın, yüksek ateşte sürekli karıştırın. Rengi dönüp et suyunu verince Tereyağı ekleyin, kısık ateşte arada karıştırın. Kuru soğanı dörde bölün, sarımsakları tüm şekilde tavaya atın ve suyunu çekene yaklaşık 40 dk. kadar pişirin. Eğer pişmemişse yarım çay bardağı sıcak su ekleyip biraz daha pişirebilirsiniz. En son tuzunu ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın. Pilav eşliğinde servis edin.

KURBAN KAVURMA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Bayramda kavurma yapacaklar buraya! Kurban etinden kavurma yapmanın tüm püf noktalarını ve en ince ayrıntılarını sizlerle paylaşıyoruz! Kurban Bayramı'nın ilk gününde, her evde geleneksel olarak kavurma ve çeşitli et yemekleri pişirilir. Bayramın olmazsa olmazı kavurma yapmanın ise aslında bir çok püf noktası var. Yumuşak kavurma nasıl yapılır? Lezizz bir kavurma için nelere dikkat edilmelidir? İyi bir kavurma kurban etinin neresinden yapılır? Kışlık kavurma nasıl hazırlanır? Kavurma uzun süre dolapta nasıl muhafaza edilir? İşte lokum kıvamında kavurma yapmanın püf noktaları...

LOKUM GİBİ KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kavurmanızın sertleşmesini istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı önemli püf noktalar var. Yiyenin ağzında dağılan, yumuşacık bir kavurma için etin ilk sertliğini atmasını muhakkak beklemelisiniz. Bu "yumuşak kavurma nasıl olur" sorusunun en önemli cevabı. Sizlere verebileceğimiz başka bir öneri ise etinizi yoğurt suyu, süt ya da sodanın içinde bekleterek güzelce marine etmeniz olacak. Bu gıdaların asit düzeyleri yüksek olduğu için etin yumuşamasında size yardımcı olacaklar. Elbette bu noktada marinasyon süreci de etin yumuşaklığını etkileyen en önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla etlerinizi sodada maksimum 2 saat, yoğurt suyu ve sütte ise 5-6 saat bekletmenizi tavsiye ederiz.

Bundan daha az süre beklettiğinizde istediğiniz yumuşaklığı elde edemeyebileceğiniz gibi daha uzun tutmanız durumunda ise etin protein değerinde ve tadında bozulmalar yaşanabilir. Etler güzelce marine edildi ama yumuşak bir kavurma için pişirme yöntemim ne olmalı?" diyorsanız bu sorunun da yanıtını sizlerle paylaşacağız. Eğer yüksek ateşte, uzun süre bir pişirme işlemi uygularsanız etiniz suyunu kaybedecek ve otomatikman sertleşecektir. Dolayısıyla etleri kısık ateşte ve ağır ağır pişirmenizi tavsiye ediyoruz. Son olarak sizlerle paylaşacağımız püf noktası ise etiniz pişerken içine tuz ve baharat atmamak. Tuz ve arzu ettiğiniz baharatları son aşamada eklemeniz gerek. Eğer erken ilave ederseniz bu da etin sertleşmesine neden olan durumlardan biri. Eğer seviyorsanız bu aşamada ete defne yaprağı ve kekik gibi baharatları eklemenizi öneririz. Çünkü bu baharatlar etteki kokuyu alırken aynı zamanda ona yumuşaklık verecektir.

Son olarak kavurma piştikten sonra kapağı kapalı bir biçimde güzelce dinlendirmeyi unutmamalısınız. Bu sayede ilk sıcağı çıkacak, kapak kapalı olduğu için kendi buharı ile kıvamı çok daha güzel bir hal alacaktır.

KIŞLIK KAVURMA NASIL HAZIRLANIR?

Kurban Bayramı'nda özellikle hayvan kesenler ilerleyen tarihlerde de tüketmek için hazırlık yapmak istiyor. Kış için yapacağınız bu hazırlık ile ilk günkü lezzetini koruyan mis gibi kavurmaları canınız ne zaman isterse yiyebilirsiniz. Kışa hazırlık olması amacı ile hazırladığınız kavurmada hemen tüketeceğinizden farklı olarak bazı adımları takip etmeniz gerekiyor. Özellikle kışlık kavurmanızı mutlaka iç yağı ya da kuyruk yağı ile hazırlamanızı öneririz. Böylelikle hem etin daha lezizz olmasını hem de kavurmanın daha uzun süre muhafaza edilebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde hazırladığınız kavurmanın içine ekstra yağ koymanıza gerek olmadığını da hatırlatalım. Tadını değiştirmemesi için baharatlarını hemen tüketeceğinizden az, tuzu ise daha uzun süre muhafaza edebilmeniz için biraz fazla atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca kavurmanız suyunu çektikten sonra biraz daha pişirmenizi öneririz.

KIŞLIK KAVURMA TARİFİ- PÜF NOKTALARI

Ayrıntılı bir tarife ihtiyacınız varsa sizlerle tüm adımları paylaşıyoruz. Öncelikle kışlık kavurma hazırlamak için kesinlikle dinlendirilmiş kurban etine ihtiyacınız var.

1.Etlerin sinirli kısımlarını temizleyin.

2.İç yağı ya da kuyruk yağını küçük küçük doğrayın.

3.Soğanın kabuğunu soyun ve bir bütün olarak bırakın.

4.Tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte biraz ısınmasını bekleyin.

5.Isınan tencereye eti koyun.

6.Etler birkaç dakika boyunca kavrulduktan sonra soğanı tencereye koyun. Tencerenin kapağını kapatın ve pişirmeye bırakın.

7.Kapağını ara ara açıp karıştırın. Eğer varsa üzerindeki kefi mutlaka alın.

8.Ayrı bir tencerede yağı rengi dönene ve hafif hafif eriyene kadar pişirin. Sert parçaları ayırın.

9.Diğer taraftan pişen etiniz suyunu çektiğinde soğanı çıkarın. Ardından bir süzgeç yardımıyla pişen yağı etin içerisine ilave edin.

10.Eti ve yağları güzelce karıştırarak orta derece ateşte iyice kavurun. Tuzunu iki katı oranında ekleyin.

11.Etler iyice piştiğinde tencereyi ocaktan alın.

12.Saklama kaplarınızın içine etleri pay edin. Soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin. Bu aşamada yağlar devreye girecek etlerle bütünleşerek donacaktır.

İşte kışlık kavurmanız hazır, şimdiden afiyet olsun.

KAVURMA NASIL SAKLANIR?

Eminiz kurban eti ile birçok enfes tarife imza atacaksınız. Peki ama kışlık olarak hazırladığınız kavurmayı, bozulmadan uzun süre nasıl muhafaza edeceksiniz? Kavurmayı pişirdikten sonra çok fazla olmamasına özen göstererek saklama kaplarına alın. Kapların ağzını sıkıca kapatın ve buzlukta ya da derin dondurucuya yerleştirin. Bu sayede hazırladığınız kavurmalar ortalama 6 ay kadar dayanacaktır. Çok fazla miktarda hazırlayıp dolaba kaldırırsanız etiniz küflenebilir. Bu yönteme bir alternatif olarak ise hazırladığınız kavurmayı fırın tepsisine koyup dondurmayı deneyebilirsiniz. Donduktan sonra küçük parçalara ayırıp buzdolabı poşetlerine koyarak buzluğunuza yerleştirebilirsiniz. Böylelikle hem yerden tasarruf etmiş hem de tüketmek istediğiniz zaman istediğiniz miktarda kavurmayı dolaptan çıkarmış olursunuz.

KUZU KAVURMA TARİFİ

MALZEMELER

1.Kuzu veya koyun eti (omuz, but veya kaburga gibi kesimler tercih edilebilir)

2.(tereyağı, zeytinyağı gibi)

3.Soğan (isteğe bağlı)

4.Sarımsak (isteğe bağlı)

5.Tuz

6.Karabiber

7.Kekik

8.Pul biber (isteğe bağlı)

Kuzu ve koyun kavurma nasıl yapılır? Koyun eti pişirmenin püf noktaları neler?

YUMUŞAK KAVURMA NASIL YAPILIR?

İlk adım olarak eti temizleyin ve isteğe bağlı olarak kemiklerini çıkarın. Kesimi aynı boyutta parçalara ayırın. Eti yağ ve kemikleriyle birlikte kavurma kabına yerleştirin. Eti tencerede kavurmadan önce, tereyağı veya zeytinyağı tencereye ekleyin ve iyice ısıtın. Daha sonra etleri ekleyin ve orta ateşte yüksek ısıda kavurun. Bu adım, etin üzerinde güzel bir renk ve karamelize bir doku oluşturacaktır. Eti tencerede çevirerek her iki tarafını da kahverengi ve karamelize olana kadar kavurun. Kavurma sürecinde isteğe bağlı olarak ince doğranmış soğan ve sarımsağı da ekleyebilirsiniz. Soğanlar şeffaflaşana ve pürüzsüz olana kadar kısık ateşte kavurun.

Sarımsakları da ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Etler güzelce kavrulduktan sonra, tuz, karabiber, kekik ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Malzemeleri ete iyice yedirin ve birkaç dakika daha kavurma işlemini devam ettirin. Eti kavurma kabından almadan önce, biraz su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Etin suyu çekmesini sağlayarak daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlayacaktır. Orta ateşte etin pişmesini sağlayın, arada sırada su ekleyebilirsiniz. Etlerin tam olarak piştiğinden emin olmak için çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Çatal kolayca girecek ve et kolayca ayrılacaktır. Pişirme süresi etin kesimine ve miktarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle koyun eti düşük ve yavaş bir pişirme gerektirir. Kaburga veya omuz kesimi gibi daha sert kesimler daha uzun süre pişirebilir. Kuzu ve koyun kavurmanız hazır olduktan sonra, sıcak servis yapabilirsiniz. Pilav, salata veya ekmek gibi yanında servis yapmak için tercih edebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

1.Etinizi oda sıcaklığına gelmesi için bir süre dışarıda bekletin. Bu, daha eşit bir pişirme sağlayacaktır.

2.Koyun eti genellikle sert olduğu için, düşük ateşte uzun süreli pişirmeyi tercih edin. Bu şekilde et daha yumuşak olacaktır.

3.Kuzu etini ise daha yüksek ateşte kısa sürede kavurabilirsiniz.

4.Keskin ve bıyıklı bir bıçak kullanarak eti iyice temizleyin ve kaburgalardaki fazla yağı çıkarın.

5.Etleri kavururken tencereyi karıştırmaktan kaçının. Bu, eti güzelce kızarmasını sağlayacaktır.

Bu ipuçlarıyla kuzu ve koyun kavurmanız daha lezizz ve başarılı olacak!