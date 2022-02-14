Kars bir kar masalı

Kars yöre mutfağını; un, baklagiller ve hayvansal ürünlere dayalı yiyecek ve yemekler oluşturmaktadır. Bu yemekler genel olarak: helva, hörbe, Kars böreği, hangel, kete, patatesli veya mercimekli erişte pilavı, haşıl, ekşili et, feselli, tencerede şiş kebap, yaprak mantı, tandırda kaz çekmesi, kesme çorba, hasuda, kuymak, katmer, erişte aşı, mezik olarak isimlendirilmektedir. Hayvancılığa dayalı süt ürünlerinden peynir yapımı yöre halkının önemli geçim kaynağını oluşturmakta, arıcılıkta halk ekonomisinde önemli yer tutmaktadır.

KARS KAZI HİKAYESİ

Ardahan illerinin köylerinde aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yetiştirilen kazlar meraların yeşil otlarını yiyerek, dağlardan eriyerek gelen kar sularını içerek büyürler. Gezip dolaştıkları ve doğal olarak beslendikleri için bu yörelerin kazları çok lezzetlidir. Büyük şehirlerde düzenlenen dayanışma gecelerinde vazgeçilmez bir menü oluşturan kaz etine rağbet her geçen gün artsa da kaz eti hala geleneksel olarak üretilen marjinal bir ürün olmaya devam etmektedir.Doğaya zarar vermeden usulüne uygun biçimde sunulur.

ALİ BABANIN ÇİFTLİĞİ

Binbir Gece Masalları'nın birçok versiyonunda bulunan bir masaldır. 18. yüzyılda Antoine Galland tarafından eklenmişti.

Haramiler Ali Baba’yı yakalamak için sokağa girdiğinde tüm evlerde çarpı işareti görmüşler.

Hangisinin Ali babanın evi olduğunu çözmeleri mümkün değilmiş.

Bütün evlerde işaret var.

Bu durumda Ali Baba’yı yakalamamız imkânsız.

Geri donuyoruz! Ertesi gün çevredeki esnaflardan Ali babanın evini iyice öğrenmiş.

40 tane küpe haramilerini sokmuş.

41. küpe de yağ doldurup Ali babanın kapısını çalmış.

İyi akşamlar.

Ben yağ tüccarıyım.

Çok uzak yoldan geldim.

Beni bu gece misafir eder misiniz? Size bir küp de yağ hediye ederim.

Alibaba çok iyi niyetli biri olduğundan yardımcı olmak isteyip kabul etmiş. Ali babanın çiftliği atların kaz ve hayvanların olduğu bir çiftlikte.

Birazdan yemeğe oturacaktık. Siz de bize katılabilirsiniz.Diyerek Ali babanın bir çiftliginin en özel yemeklerini yemek için Sonunda akşam yemeğine oturmuşlar.