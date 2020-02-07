MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Nurten Tuncer YazılarıKahvaltıya yeni bir renk: Üç peynirli zerdeçallı patlıcan mezesi
GeriNurten Tuncer Kahvaltıya yeni bir renk: Üç peynirli zerdeçallı patlıcan mezesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Kahvaltıya yeni bir renk: Üç peynirli zerdeçallı patlıcan mezesi

Nurten Tuncer
Nurten Tuncer
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nurten Tuncer
Nurten Tuncer

Yer aldığı her yemeğe mükemmel lezzet katan patlıcan, şimdi de zerdeçalla buluşuyor! Damaklarınıza şölen yaşatacak bu tarif, lezzetinin yanı sıra sağlıklı olduğu için de vazgeçilmezlerinizden biri olacak. Hazırsanız, mezenin sırrını vermeye başlıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

250 gram rendelenmiş tulum peyniri

250 gram süzme peyniri

250 gram eritme peyniri ve 250 gram süzme yoğurt

2 adet köy patlıcanı

4 ya da 5 adet sivri biber

3 ya da 4 adet orta boy salatalık

1 çay bardağı zeytinyağı

1 demet nane

1 çay kaşığı zerdeçal.

Kahvaltıya yeni bir renk: Üç peynirli zerdeçallı patlıcan mezesi

Yapılışı:

Patlıcanlar közlenip soyulur, suları süzüldükten sonra bir kaba konur.

İnce ince doğranan sivri biberler ve salatalıklar eklenir.

Peynirler ve süzme yoğurt da eklenerek hepsi karıştırılır.

1 çay kaşığı zerdeçalla süslenerek sunuma hazırlanır. 

Püf noktası: Kıyılmış naneyi mezemiz kararmaması için sunuma çıkmadan 5-10 dakika önce karıştırıyoruz. Sunuma çıkarken mevsimine göre 3-4 nar tanesiyle ve hafif zeytinyağıyla süslenerek sunuma hazırlanır.

Instagram: @nurten.anne

False
Nurten Tuncer
Nurten Tuncer
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Japonya'dan turist olarak Adana'ya geldiler, elleriyle kebap ve içli köfte yaptılar
Yeni mezun aşçılardan görüntüsü ve tadıyla damak çatlatan lezzetler
'Hoştur Gastronomi' Erzurum'un benzersiz lezzetlerine hayran kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Erzurum'dan özel getirtiyorum' dedi, dut pekmezine talep patladı