Kahvaltıya yeni bir renk: Üç peynirli zerdeçallı patlıcan mezesi

Malzemeler:

250 gram rendelenmiş tulum peyniri

250 gram süzme peyniri

250 gram eritme peyniri ve 250 gram süzme yoğurt

2 adet köy patlıcanı

4 ya da 5 adet sivri biber

3 ya da 4 adet orta boy salatalık

1 çay bardağı zeytinyağı

1 demet nane

1 çay kaşığı zerdeçal.

Yapılışı:

Patlıcanlar közlenip soyulur, suları süzüldükten sonra bir kaba konur.

İnce ince doğranan sivri biberler ve salatalıklar eklenir.

Peynirler ve süzme yoğurt da eklenerek hepsi karıştırılır.

1 çay kaşığı zerdeçalla süslenerek sunuma hazırlanır.

Püf noktası: Kıyılmış naneyi mezemiz kararmaması için sunuma çıkmadan 5-10 dakika önce karıştırıyoruz. Sunuma çıkarken mevsimine göre 3-4 nar tanesiyle ve hafif zeytinyağıyla süslenerek sunuma hazırlanır.

Instagram: @nurten.anne