Bağışıklık sistemimizi güçlendiren mucizevi sebze “kırmızı pancar”

Kırmızı pancar içinde birçok besinde bulunmayan, hücreleri, enzim ve proteinleri koruyan betalain grubu bir madde içermektedir. Pancarın o göz alıcı renginden sorumlu olan betalain’in aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak vücudumuzu kansere karşı korumaktadır. Kırmızı pancar sadece antioksidan bakımından değil aynı zamanda protein, vitamin A; B; C; D, kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum, fosfor gibi mineraller ve diyet lifi bakımından zengin bir sebzedir. Bu kadar faydalı içeriğe sahip olan kırmızı pancardan neler yapabiliriz derseniz eğer, sizlerle hem yapımı kolay, lezzetli bir o kadar da sağlıklı 2 tarif paylaşacağım. Vereceğim tarifler aynı zamanda hem vejeteryanlar hem de veganların beslenmesine uygun iyi bir alternatif olacaktır. Tariflerden bir tanesi “pancar kvass” diğeri “kvass pancarlı humus”.

Kvass çok eski çağlardan beri orta ve doğu avrupa ülkelerinde yapılan ve tüketilen lakto fermente bir içecektir. Pancar kvass, yüksek miktarda içerdiği faydalı probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemimizi koruyucu ve güçlendirici etkiye sahiptir. İçecek olarak tüketildiği gibi aynı zamanda başka yiyeceklerin içine ilave edilerek de tüketilebilir. Bende kvass yapımında kullandığım pancarları salatalarda, kısırda ve humus yapımında kullanarak hem lezzetli hem de daha sağlıklı yemeklere dönüştürmeyi seviyorum. Vücudumuz için bu kadar faydalı olan bu yiyecekleri mutfağımızdan ve günlük diyetimizden eksik etmeyelim diyerek bu iki güzel tarifi sizlerle hemen paylaşmak istiyorum.

Lakto fermente içeçek “Kvass”

Malzemeler

3 adet orta boy kırmızı pancar

1 litre temiz içme suyu

2 yemek kaşığı doğal iri kaya tuzu

1 küçük çay bardağı kefir veya yoğurt altı suyu

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1,5 litrelik cam kavanoz

Yapılışı

Pancarlar güzelce yıkanarak dış kabukları soyulup 2 cm’lik parçalar halinde doğranır.

Tuz ve su bir kapta karıştırılıp tuzun erimesi sağlanır.

Kaynar suyla güzelce steril edilmiş kavanoza doğranmış pancar eklenir. Üzerine Sarımsak, kefir altı suyu ve tuzlu su karışımı ilave edilir.

Kavanozun ağzı bir bez ile kapatılarak direkt güneş ışığı almayan bir yerde yaklaşık 5 gün bekletilerek fermentasyona bırakılır.

5-6 gün sonra kvass içilmeye hazır hale gelir. Bu aşamadan sonra kvass’ın suyunu bir şişeye boşaltıp buzdalabında birkaç hafta muhafaza ederek tüketebilirsiniz.

İçindeki taneleri direk yiyebilir veya salatalarda başka yemeklerde kullanabilirsiniz.

Not: Veganlar için; tarifteki kefir altı suyu yerine su kefiri kullanılabilir.

Pancar kvass’lı humus





Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kvass pancarı

3 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Haşlanmış ve kabuğu soyulmuş nohutlar karıştırma mikser kabına konulur.

Üzerine küçük parçalara bölünmüş kvass yapımında kullandığımız pancarlar ilave edilip 1 dk kadar mikserde çekilir.

Daha sonra içine Tahin, tuz, sarımsak, kimyon ilave edilip mikserde bütün malzemeler püre haline gelene dek çekilir.

Humus bir tabağa alınıp şekil verildikten sonra üzeri nohut, salatalık, pancar ile süslenip üzerine zeytinyağı gezdirilerek servis yapılır.

Not: Bu tarifi kvass pancarı yerine haşlanmış kırmızı pancar ile de yapabilirsiniz. O zaman tarife ekstra limon suyu ilavesi yapılır.

Bir sonraki yazımda görüşene dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.