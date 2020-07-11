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GeriDilan Güzenge Miniklerin kahvaltısına layık nefis muzlu pankek
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Haber Giriş: 11.07.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Miniklerin kahvaltısına layık nefis muzlu pankek

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Miniklerin kahvaltısına layık nefis muzlu pankek
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Muz yemeyen bir bebeğiniz varsa seve seve yiyeceği bir pankek tarifi ile karşınızdayım.

Peki muzun faydaları nelerdir? Uzmanlar muz hakkında neler söylüyor, inceleyelim.

Muz zengin bir protein, potasyum, karbonhidrat ve diyet lifi kaynağıdır. Sıfır yağ ve kolesterolün yanı sıra sodyum içerir.

Besin anlamında etkileyici bir madde olan muzun yapısında vitamin C, vitamin B6, riboflavin, folat, pantotenik asit ve niasin gibi vitaminler ve diğer vitaminlerin eser miktarı bulunur.

Muz ayrıca fosfor, kalsiyum, manganez, magnezyum ve bakır gibi minerallere sahiptir.

Miniklerin kahvaltısına layık nefis muzlu pankekMalzemeler:

2 adet yumurta (1 yaş altı bebekler sadece sarısı)

1 adet orta boy muz

Çay kaşığının ucuyla tarçın

3-3,5 yemek kaşığı buğday unu

Çok az tuz (kaya tuzu olursa daha iyi olur)

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı (sıvı yağ veya zeytinyağı da olur)

Nasıl yapılır?

Tuz ile yumurtayı köpürten kadar çırpalım.

Muzu çatalla ezip ilave edelim.

Unu,tarçını ekleyelim.

Pürüzsüz bir hamur elde edelim. Muzlu pankekte pürüzsüz olması çok önemli.

Hindistan cevizi yağı ile ısınmış tavayı yağlayalım.

Kısık ateşte pankeki arkalı önlü pişirelim.

Afiyet bal olsun.

 

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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