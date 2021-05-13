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Haber Giriş: 13.05.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

Minikler için keçiboynuzlu pankek tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Minikler için keçiboynuzlu pankek tarifi

Merhaba sevgili anneler... Çocuklarınıza alternatif kahvaltı önerileri arıyorsanız bu tarifi favorilerinize eklemenizi tavsiye ederim.

Keçiboynuzu fosfordan, kalsiyumundan ve E vitamininden zengindir. Yüksek derecede mineral ve şeker içerir. A, B, B2, B3 ve D vitaminlerini barındırır.

Yüksek doğal şekerler, zengin mineraller (özellikle çinko) ve vitaminler içeriği dolayısıyla doğal güç ve besin kaynağıdır. Keçiboynuzu faydaları saymakla bitmez, minik gurmeler için harika bir doping ve doğal tatlandırıcıdır.

Malzemeler:

1 yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı keçiboynuzu unu
6 yemek kaşığı un
1 çay bardağı süt
1 çay kaşığı kabartma tozu

Nasıl yapılır?

Yumurta ve zeytinyağını karıştırıp, çırpalım. Kalan malzemeleri sırayla karıştırıp boza kıvamında hamur elde edelim.

Pankek tavasına 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı sürüp hamuru arkalı önlü pişirelim. (Hindistan cevizi yoksa zeytinyağı kullanabilirsiniz) Pankeklerin arasına tahin pekmez sürüp sütlü burger gibi yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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