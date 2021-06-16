Kaplumbağa Kurabiye Tarifi

Kaplumbağa Kurabiye Tarifi
Çocuklara eğlenceli kurabiye tarifi ile geldim. Hem çok eğlenceli hem de lezzetli...
Malzemeler
- 250 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı pudra Şekeri
- 1 yumurta
- 1 paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı kakao
- Aldığı kadar un
- Damla Çikolata
Kaplumbağa Kurabiye Tarifi'nin Yapılışı;
Kakao ve damla çikolata hariç diğer malzemelerle kulak memesi yumuşaklığında (sert olmayacak) hamur yoğrulur.
Hamurun 3/1 (üçte biri ayrılır) kalan hamura kakao eklenerek tekrar yoğrulur ve hamurlar buzdolabı poşetine konularak yarım saat dolapta dinlendirilir.
Daha sonra kakaolu hamurdan kaplumbağanın gövdesi yapılır ve bıçak ile şekil verilir.
Diğer beyaz hamurdan kaplumbağanın kafası ve ayakları yapılarak birleştirilir ve damla çikolatadan göz yada kakaolu hamurdan göz yapılarak fırın tepsisine dizilir.
Bu şekilde tekrar dolaba kaldırılarak 15-30 dk. Bekletilir ( Kurabiyenin yayılmaması için )
180° de önceden ısıtılmış fırında kontrollü 25 dk. fırınınızın özelliğine göre kontrol ederek pembeleşmeden pişiriyoruz.
Soğumasını bekledikten sonra tepsiden alabiliriz. Afiyet olsun ..