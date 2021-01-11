Büyükler de çok sevecek! Ufaklıklar için Süleymaniye çorbası
Çocuğunuza değişik çorba tarifi arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz oldukça pratik bir çorba.
Ispanak D vitamini yönünden zenginken, havuç da A vitamini ile göz sağlığını destekleyecek.
O zaman hızlıca tarife geçelim.
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
6 su bardağı su
1 adet orta boy havuç
1 küçük yoğurt kasesi ıspanak
1 tatlı kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağ
İlimli kemik suyu, tavuk suyu, et suyu (ev yapımı isteğe bağlı)
Tuz ve karabiber (1 yaş sonrası eklenebilir)
Nasıl yapılır?
Mercimeği 5 su bardağı su ile haşlayalım.
Ayrı bir tavada tereyağını eriyip unu bir dakika kadar kavuralım.
1 bardak su ilave edelim.
Buharda haşladığımız havuç ve ıspanağı ilave edelim.
Hemen ardından haşlanmış mercimeği süzmeden suyuyla ilave edelim.
Suyu az gelirse 1 su bardağı su ilave edilebilir.
Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte kaynatalım. Çorbamız hazır, afiyet olsun...
(9 ay ve üzeri bebekler için uygundur.)
Instagram: @bebekkoala
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