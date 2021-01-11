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GeriDilan Güzenge Büyükler de çok sevecek! Ufaklıklar için Süleymaniye çorbası
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Haber Giriş: 11.01.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Büyükler de çok sevecek! Ufaklıklar için Süleymaniye çorbası

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Büyükler de çok sevecek! Ufaklıklar için Süleymaniye çorbası
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Çocuğunuza değişik çorba tarifi arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz oldukça pratik bir çorba. 

Ispanak D vitamini yönünden zenginken, havuç da A vitamini ile göz sağlığını destekleyecek. 

O zaman hızlıca tarife geçelim.

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

6 su bardağı su

1 adet orta boy havuç

1 küçük yoğurt kasesi ıspanak

1 tatlı kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ

İlimli kemik suyu, tavuk suyu, et suyu (ev yapımı isteğe bağlı) 

Tuz ve karabiber (1 yaş sonrası eklenebilir)

Nasıl yapılır?

Mercimeği 5 su bardağı su ile haşlayalım.

Ayrı bir tavada tereyağını eriyip unu bir dakika kadar kavuralım.

1 bardak su ilave edelim.

Buharda haşladığımız havuç ve ıspanağı ilave edelim.

Hemen ardından haşlanmış mercimeği süzmeden suyuyla ilave edelim.

Suyu az gelirse 1 su bardağı su ilave edilebilir.

Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte kaynatalım. Çorbamız hazır, afiyet olsun...

(9 ay ve üzeri bebekler için uygundur.)

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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