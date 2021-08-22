Sıradışı Bir Lezzet Yolculuğu “Mavi Yengeç”

Mavi Yengeç'ler ancak kendi doğal ortamında yaşayabilir ve üretilemezler çünkü strese girdiklerinde birbirlerini yiyen canlılar, bir kerede 2 milyon yumurta bırakabiliyorlar. Tatlı su ve denizin yani tuzlu suyun birleştiği yerlerde yetişiyorlar. Mavi yengeç eti protein yüklü bir lezzet özellikle fosfor açısından da çok zengin tam bir şifa kaynağıdır. Ayrıca afrodizyak etkisi nedeniyle de oldukça fazla tercih ediliyor.



Nasıl Pişirilir?

Mavi yengeç haşlanarak veya ızgarada pişiriliyor. Mavi yengeçler, kiremit rengini alana kadar pişirilir.



Nasıl Yenir?

Mavi yengeçlerin yenilebilir kısımları göğüs ve kıskaç etinde bulunuyor. Sunum olarak; krom çekiç ve kırma tahtasıyla servis ediliyor.







Nerede Yetişir?

Türkiye’de mavi yengeçlerin yaşadığı en önemli iki bölge, Dalyan ve Demre kıyıları diyebilirim. Ben her iki bölgede de mavi yengeç denedim.



Öncelikli olarak yoğun olarak mavi yengeç bulunan Dalyan deltasından bahsedelim. Dalyan’nın nehir kenarında yer alan en güzel restoranlarında bu lezzetli yemeği yiyebilirsiniz. Caretta Caretta’larıyla ünlü olan bölge, şimdilerde mavi yengeçler ile de oldukça popüler. Ayrıca Caretta Carettalarin gözde yemeği de mavi yengeçtir.



Antalya tarafına giderseniz Demre’de Mavi Yengeç Kaya Restoran’da, Dalyan’da İskele Balık Ve Balıkçım Restoranlarında bu lezzeti tatma fırsatı bulabilirsiniz.