Oteller ve otel restoranları

Biliyorsunuz bir süredir pandemi dolayısıyla restoranlar kapalı ve sadece oteller konaklama şartıyla otel restoranlarında hizmet vermeye devam ediyor.

Ben de kış sezonunda İstanbul ve yakınlarından başlayarak Çanakkale ve oradan da Fethiye’ye uzanan seyahatlerimde son zamanlarda ziyaret ettiğim birkaç otel restoranından sizlere bahsetmek istiyorum.

Hotel De Camondo & Moise Restaurant

Hotel De Camondo 1881 yılında Aşkenazi Sinagogu'nun mimarı da olan Gabriel Tedeschi tarafından yapılan Kamondo Apartmanı adıyla anılan yaklaşık 150 yıllık tarihi bir binada yer alıyor.

Hotel De Camondo’nun teras katında Moise Karaköy adında bir ocakbaşı restoranı bulunuyor. Tarihi yarımadayı gören güzel bir manzaraya sahip restoranda, yemeklerden denediklerim geleneksel meze tabağı, sıcak dana etli humus, seçmeli ana yemek olarak ocakbaşında fıstıklı kebap ve şaşlık oldu. Otel ayrıca pandemi dönemine özel konaklama ve restoranda yemek olarak paket bir program sunuyor.

Elite World Otel Sapanca & The Grill Ocakbaşı

İstanbul’dan kısa bir kaçış yaparak doğayla iç içe bir ortam sunan Sapanca’da bulunan Elit World Otel’i ziyaret ettim. Otelin içerisinde The Grill Ocakbaşı restoranı mevcut.

Şef Mithat Yalçınkaya yönetiminde bulunan restoranda mezeler, ara sıcaklar ve tabii ki ocakbaşı lezzetler ön plana çıkıyor.

Şaşlık favori lezzetlerimden biri oldu diyebilirim.

Hem doğayla iç içe zaman geçirmek, hem de lezzetli yemekler yemek için bu otel tercih edilebilir. Açık büfe yemeklerinin de oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Çanakkale Avec Hotel & Carne Restaurant

Çanakkale’de çiçeği burnunda yepyeni bir otel olan Avec Hotel içerisinde bulunan Carne Restaurant uzun zamandır ziyaret ettiğim en özel restoranlardan biri. Çanakkale için çok vizyoner, başarılı bir restoran projesi olmuş.

Çanakkale’de şık ve lezzetli bir yemek yemek için tercih edebilirsiniz.

Carne Restaurant’ta denediğim lezzetler; karışık tapas tabağı, pancar carpaccio, fırınlanmış kuşkonmazlı risotto, maskolin salata, balık çorbası, aktif karbon kaplı dana tenderloin.

Özellikle restoranın tatlı şefinin yaptığı sunumu harika tatlılardan mutlaka denemelisiniz.

Fethiye Casa Margot Otel & Citrus Restaurant

Fethiye’de yaz kış açık bir otel olan Casa Margot Otel'i kış sezonunda ziyaret ettim. Otelin teras katında bulunan Fethiye sahil ve liman manzarasına sahip Citrus Ala Carte Restaurant'ta denediğim lezzetlerden karışık meze tabağı, sote çintar mantarı yöresel ve sezonluk), fırınlanmış dana kaburga, fırınlanmış köy tavuğu, portakal glazeli somon favori lezzetlerim arasında yer alıyor.

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