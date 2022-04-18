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Haber Giriş: 18.04.2022 - 11:00 | Son Güncelleme:

Un helvası tarifi

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Un helvası tarifi

En sevdiğim lezzetlerden biri un helvası. Komşumuzdan öğrendiğim tarifle yaparım yıllardır. Asla yanıltmaz.. Sosyal medya hesabımda paylaştığımdan bu yana binlerce kez denendi, hala yapılıyor. İlk defa yapacaksanız eğer asla çekinmeyin, malzemeleri hazırlayın ve girin mutfağa...

Bugün 18 nisan, rahmetli anneciğimin ölüm yıl dönümü, ben de onun için yaptım bir kez daha.. Ben çok seviyorum diye, komşulardan geldiğinde bana ayırırdı hep yemem için. Bense şimdi onun için yapıyorum..

MALZEME

  • 250 gr tereyağı ya da margarin
  • 2 su bardağı un
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı süt

YAPILIŞI

Toz şeker ve sütü bir tencere içerisinde şeker eriyene kadar ısıtıp, ocaktan alın.

Yağı eritip içerisine unu ekleyin ve sürekli karıştırarak açık kahverengi olana kadar kavurun.

Ocağın altını kısıp, şekerli sütü dikkatlice tencereye ekleyin. Çok fazla buhar çıkacaktır, bu aşamada dikkatli olmalısınız.

Buhar azaldığında hemen karıştırmaya başlayın.

Hemen kıvam alacaktır.

Helvanızı soğuması için biraz beklettikten sonra, isterseniz benim gibi kaşık ile şekil verin, isterseniz bir tepsiye yayıp dilimleyip servis edin.

Üzerini ise dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz.

Şimdiden ellerinize sağlık...

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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