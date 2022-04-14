MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Cansu Özdemir YazılarıHaşhaşlı sultan tatlısı tarifi
GeriCansu Özdemir Haşhaşlı sultan tatlısı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 14.04.2022 - 11:19 | Son Güncelleme:

Haşhaşlı sultan tatlısı tarifi

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Haşhaşlı sultan tatlısı tarifi

Haşhaş sever misiniz ? Ben özellikle şerbetli tatlılarda seviyorum. Yerken hissedilen o çıtırtı bence gayet hoş.. Sultan Tatlımızda mavi haşhaş tohumları kullanacağız. Şekerpareye oldukça yakın bir hamura sahipken, dışını kapladığımız haşhaş tatlımızı bambaşka bir noktaya getirecek. Hadi başlayalım...

MALZEMELER

  • 150 gr tereyağı ya da margarin (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta
  • ½ su bardağı irmik
  • 1 çay bardağı Ayçiçek yağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket şekerli vanilin
  • 3,5-4 su bardağı un

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 5-6 damla limon suyu

Üzeri için;

  • 1 su bardağı mavi haşhaş
  • 20-25 adet fındık

YAPILIŞI

Şerbet için derin bir tencereye su ve şekeri ekleyip, kaynatın. Kaynayan şerbetin içerisine limon suyunu ekleyip ocaktan alın.

Fırınınızı 180 derecede ısıtın.

Tereyağı, yumurta, pudra şekeri ve Ayçiçek yağını karıştırın.

İrmik, kabartma tozu, vanilini ekleyin. Kontrollü olarak un ekleyip yoğurun.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamurunuz olacak.

Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Yuvarladığınız hamurları haşhaşa bulayıp, ortalarına fındık batırın.

Aralarında boşluk olacak şekilde tepsiye dizin.

Önceden ısıttığınız fırında pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıktıktan 5-6 dakika sonra soğuyan şerbeti üzerine dökün.

Tatlınız şerbeti çektiğinde servis edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık..

False
Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Yılbaşı sofrasında neler yapılır? 2022 Yılbaşı menüsü mezeleri
Yılbaşında ne yemek yapılır? Yılbaşı yemek menüsü 2022
Öğrendiğinizde şok olacaksınız! Yediğiniz incirin içerisinde...
Dikkat! İçtiğiniz suya limon dilimleri eklediğinizde bakın neler oluyor