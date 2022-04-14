Haşhaşlı sultan tatlısı tarifi
Haşhaş sever misiniz ? Ben özellikle şerbetli tatlılarda seviyorum. Yerken hissedilen o çıtırtı bence gayet hoş.. Sultan Tatlımızda mavi haşhaş tohumları kullanacağız. Şekerpareye oldukça yakın bir hamura sahipken, dışını kapladığımız haşhaş tatlımızı bambaşka bir noktaya getirecek. Hadi başlayalım...
MALZEMELER
- 150 gr tereyağı ya da margarin (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 adet yumurta
- ½ su bardağı irmik
- 1 çay bardağı Ayçiçek yağı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket şekerli vanilin
- 3,5-4 su bardağı un
Şerbeti için;
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 5-6 damla limon suyu
Üzeri için;
- 1 su bardağı mavi haşhaş
- 20-25 adet fındık
YAPILIŞI
Şerbet için derin bir tencereye su ve şekeri ekleyip, kaynatın. Kaynayan şerbetin içerisine limon suyunu ekleyip ocaktan alın.
Fırınınızı 180 derecede ısıtın.
Tereyağı, yumurta, pudra şekeri ve Ayçiçek yağını karıştırın.
İrmik, kabartma tozu, vanilini ekleyin. Kontrollü olarak un ekleyip yoğurun.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamurunuz olacak.
Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Yuvarladığınız hamurları haşhaşa bulayıp, ortalarına fındık batırın.
Aralarında boşluk olacak şekilde tepsiye dizin.
Önceden ısıttığınız fırında pembeleşene kadar pişirin.
Fırından çıktıktan 5-6 dakika sonra soğuyan şerbeti üzerine dökün.
Tatlınız şerbeti çektiğinde servis edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık..