Karakılçık bulguruyla buram buram memleket kokan bereketli bir pilav
Karakılçık bulguru bizden olan, bizim Anadolu topraklarımızda üretilen ve Adana bölgesinde sofralarımızda severek tükettiğimiz gıdalardan biri. Bu vereceğim tarif de bizim evin sofrasından dedemin her Pazar köye piknik yapmaya giderken yaptığı tereyağlı pilavın ruhuyla esinlenilmiş benim yaptığım buram buram yerel ve memleket kokulu, sağlıklı bereketli bir tarif.
ILIK PATLICANLI BULGUR PİLAVI
Malzemeler:
5 yemek kaşığı karakılçık bulguru
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
2 adet kuru patlıcan
Nane
Limon
Tuz
Karabiber
Nasıl yapılır?
Bulgur üzerini 2 parmak geçecek şekilde sıcak suda kapağı kapalı bir kapta 15-20 dakika bekletelim.
Patlıcanları 10 dakika haşlayıp ince şeritler halinde kesip tavada soteleyelim.
Sonrasında tüm malzemeleri karıştırıp en son baharatları ve nar ekşisini ekleyerek servis edelim.
Bu verdiğim tarifte hem sağlıklı bir tahıl grubunu almış olacak hem de baharatların özelliklerini kaybetmeden aktifleşmesini sağlayacaksınız.
Lütfen her gün artan obezite ve bunun getirdiği hastalıklara uzaklarda çare bulmaya gitmeye gerek olmadığını kendi topraklarımızın tohumu, bereketi ve geleneksel yeme alışkanlıklarına dönmenin bizim için en güzel çare olacağının farkına varalım yereli, kültürümüzü koruyalım.
Instagram: @diyetisyenbuketcrk
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