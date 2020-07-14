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Haber Giriş: 14.07.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Soğuk bir yaz yemeği: Patlıcan ekşilisi

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Soğuk bir yaz yemeği: Patlıcan ekşilisi
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Osmaniye, Gaziantep, Hatay yöresine ait olan ancak az bilinen patlıcan ekşilisi yemeğinin tarifi rahmetli anneannemden bizlere miras kalmış. Ailece yaz aylarında bolca yaptığımız bu lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı tarifi, yaz mevsiminin tam ortasına denk gelen bu haftaki yazımda sizlerle paylaşmak istedim.

Tam bir yaz yemeği olan patlıcan ekşilisini soğuk tüketebilirsiniz. Sumaktan gücünü alan patlıcan ekşilisi, antienflamatuar ve antioksidan etkileri ile aynı zamanda bağışıklık güçlendiren bir yemek. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz, yaz aylarında içinizi ferahlatacak patlıcan ekşilisi tarifi…

Malzemeler:

1 kilogram patlıcan

2 adet orta boy kuru soğan

5-6 adet iri diş sarımsak

3 su bardağı az haşlanmış mercimek

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 su bardağı tane sumak ya da 1 su bardağı toz sumak

Tuz

Nasıl yapılır?

Öncelikle mercimekleri 4 su bardağı suda hafifçe haşlayın. (Mercimekler yemekle birlikte de pişeceği için çok fazla haşlamanıza gerek yoktur. Haşladığınız mercimeğin suyunu dökmeyin. Nohudu da haşlayıp bekletin.

Soğanları, sarımsakları ve biberleri küçük küçük doğrayın.  Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suda acısı çıkması için bekletin.

Tekrar yıkayıp süzdükten sonra patlıcan, mercimek, nohut, doğradığınız soğan, sarımsak ve biberi tuzunu da ekledikten sonra zeytinyağı ile birlikte tencerede karıştırıp haşlanmış mercimeğin suyunu ilave ederek orta ateşte pişirin.

2 su bardağı tane sumağı yıkayın, 3 su bardağı sıcak suda 10 dakika bekletin. Ardından ovalayarak renginin çıkmasını sağlayın. Diğer tarafta patlıcan ve soğanlar pişince sumak suyunu süzerek pişen yemeğin üzerine döküp 5 dakika daha kaynatın.

Ocaktan indirirken en son nanesini atıp servise hazır hale getirebiliriz.

NOT: Renk veren güzel sumak kullanmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz pratik olarak tencerede haşlanan mercimeğin üzerine doğranan malzemeleri ilave edip direkt pişirebilirsiniz. Afiyet olsun! 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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