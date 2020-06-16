Kolay ve pratik meze isteyenlere: Közlenmiş patlıcan yoğurtlama

Akdeniz Bölgesi'nin en çok tercih edilen mezelerinden birisi olan közlenmiş patlıcan yoğurtlaması, köz kokusu ve pratik tarifi ile damak tadına düşkünlerin öncelikli sunumları arasında yer alıyor. Az sayıda malzeme ve kolay tarifi ile evlerde kolayca hazırlanabilen közlenmiş patlıcan yoğurtlama, kısa sürede misafirlerinize sunabileceğiniz bir lezzet olarak menünüzde yer bulabilir. İşte közlenmiş patlıcan yoğurtlama tarifi ve malzeme listesi...

Malzemeler:

3 tane kemer patlıcan

2 diş sarımsak

200 gram süzme veya katı yoğurt

Zeytinyağı

Kuru nane

Toz biber (İnceltilmiş pul biber)

Tuz

Yapılışı:

Patlıcanlar fırında ya da tavada közlenir.

Közlenen patlıcanların kabukları ayıklanıp çatal veya bıçak yardımıyla ezilir.

Ezilmiş patlıcan ve sarımsak tuzlanarak yoğurtla karıştırılır ve çukur bir tabağa dökülür.

Bir tavada zeytinyağını kızdırılır. Üzerine naneyi ve toz biberi atıp ateşten indirdikten sonra patlıcanın üzerinde gezdirerek servis yapılır. Afiyet olsun 😊

Not: Dilerseniz yağ ve baharatları çiğ olarak da ekleyebilirsiniz.

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