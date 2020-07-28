Gücünü ıspanaktan alan sağlıklı, faydalı ve leziz bir tarif: Ispanaklı Kömbe

Hatay yöresine ait köylerde sac altı da denilen, evde elinizin altında bulunan çeşitli malzemelerle tatlandırabileceğiniz yöresel bir lezzet olan ıspanaklı kömbe tarifiyle sofralarınıza farklı bir lezzet kazandırabilirsiniz. İşte, ıspanaklı kömbe tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı hakkında bazı bilgiler;

İç harcı için:

Yarım kilo ıspanak

2 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar su

İç harç için; soğanları küp küp doğrayın pembeleşinceye kadar kavurup üzerine biber salçası ekleyelim.

Ocağın altını kapatalım ve doğranmış ıspanakları soğanların üzerine ekleyerek tencerenin sıcağında karıştırarak solduralım.

Malzemeleri yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Hamurumuzu 10 dakika dinlendirelim.

Dinlendirmiş olduğumuz hamuru 8 eşit beze haline getirelim. Bezeleri oklava ile tabak genişliğinde un ve mısır nişastası ekleyerek açalım.

40 cm genişliğinde tepsiyi margarin ile yağlayalım. Tabak genişliğinde açtığımız ilk bezeyi alarak üzerinde hafif zeytinyağı gezdirerek ikinci katı koyalım, yine zeytinyağı sürerek üçüncü katı üzerine koyalım.

Üç katı aynı anda tepsi genişliğinde açalım ve tepsiye yerleştirelim. Üzerine ikiye bölmüş olduğumuz harcın ilk kısmını yerleştirelim.

Geriye kalan diğer üç bezeye de aynı işlemi yapın ikinci kez harcı ekleyin. Son kalan iki bezeyi de aynı şekilde açıp tepsiye son kat olarak yerleştirelim. 1 yemek kaşığı yoğurt ve zeytinyağını karıştırıp üzerine sürelim.

Fırına sürmeden önce hamuru baklava hamuru gibi önceden dilimleyelim. 200 derecede alt-üst fansız şekilde pişirelim.

Dilerseniz tarifimizi kıymalı, peynirli, ya da patatesli olarak da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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