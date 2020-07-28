MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Belgin Ekmen Yenilmez YazılarıGücünü ıspanaktan alan sağlıklı, faydalı ve leziz bir tarif: Ispanaklı Kömbe
GeriBelgin Ekmen Yenilmez Gücünü ıspanaktan alan sağlıklı, faydalı ve leziz bir tarif: Ispanaklı Kömbe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

Gücünü ıspanaktan alan sağlıklı, faydalı ve leziz bir tarif: Ispanaklı Kömbe

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com

Hatay yöresine ait köylerde sac altı da denilen, evde elinizin altında bulunan çeşitli malzemelerle tatlandırabileceğiniz yöresel bir lezzet olan ıspanaklı kömbe tarifiyle sofralarınıza farklı bir lezzet kazandırabilirsiniz. İşte, ıspanaklı kömbe tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı hakkında bazı bilgiler;

Hatay yöresine ait köylerde sac altı da denilen, evde elinizin altında bulunan çeşitli malzemelerle tatlandırabileceğiniz yöresel bir lezzet olan ıspanaklı kömbe tarifiyle sofralarınıza farklı bir lezzet kazandırabilirsiniz. İşte, ıspanaklı kömbe tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı hakkında bazı bilgiler;

İç harcı için:
Yarım kilo ıspanak
2 orta boy soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için:
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar su

İç harç için; soğanları küp küp doğrayın pembeleşinceye kadar kavurup üzerine biber salçası ekleyelim.

Ocağın altını kapatalım ve doğranmış ıspanakları soğanların üzerine ekleyerek tencerenin sıcağında karıştırarak solduralım.

Malzemeleri yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Hamurumuzu 10 dakika dinlendirelim.

Dinlendirmiş olduğumuz hamuru 8 eşit beze haline getirelim. Bezeleri oklava ile tabak genişliğinde un ve mısır nişastası ekleyerek açalım.

40 cm genişliğinde tepsiyi margarin ile yağlayalım. Tabak genişliğinde açtığımız ilk bezeyi alarak üzerinde hafif zeytinyağı gezdirerek ikinci katı koyalım, yine zeytinyağı sürerek üçüncü katı üzerine koyalım.

Üç katı aynı anda tepsi genişliğinde açalım ve tepsiye yerleştirelim. Üzerine ikiye bölmüş olduğumuz harcın ilk kısmını yerleştirelim.

Geriye kalan diğer üç bezeye de aynı işlemi yapın ikinci kez harcı ekleyin. Son kalan iki bezeyi de aynı şekilde açıp tepsiye son kat olarak yerleştirelim. 1 yemek kaşığı yoğurt ve zeytinyağını karıştırıp üzerine sürelim.

Fırına sürmeden önce hamuru baklava hamuru gibi önceden dilimleyelim. 200 derecede alt-üst fansız şekilde pişirelim.

Dilerseniz tarifimizi kıymalı, peynirli, ya da patatesli olarak da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

False
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Sağlıklı yaşam için Türk tipi kahvaltı öneriliyor
Severek yiyorsunuz...Meyveler hakkında gerçekleri duyunca şaşıracaksınız
Midyedeki gizli tehlikeye dikkat...Gereğinden fazla tüketirseniz...
Bayramların müjdecisi külünçe sofralarda yerini aldı