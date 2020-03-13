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Yemek Kültürü
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin lezzet başkentlerinin en sevilen yemeklerini seçiyoruz

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Türkiye'nin lezzet başkentlerinin en sevilen yemeklerini seçiyoruz
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Gaziantep, Antakya, Kayseri... Türkiye'nin mutfağıyla ünlü şehirlerinin en güzel yemekleri sizce hangileri?

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak bizi hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemini korunmanın belki de en lezzetli yolu ise sıcacık kış çorbalarından tüketmek oluyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak 4 şifa çorbasının tarifi videomuzda. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla lezzetli pratik kış çorbası tarifleri…
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