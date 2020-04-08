Taş fırında lezzeti katlanıyor: Fırın türlüsü

Malzemeler:

400 gram kuzu eti

4 adet orta boy patlıcan

3 adet orta boy patates

4-5 adet orta boy domates veya konserve

2-3 diş sarımsak

2 orta boy soğan

4 adet kırmızı veya yeşil biber

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıvı yağ



Yapılışı:

Patlıcanlar alacalı soyulur.



Patates ve soyulan patlıcanlar kuşbaşı doğranır.



Doğranmış bütün malzemeler fırın tepsisinde karıştırılarak üstüne sulandırılmış sos gezdirilir ve fırına sürülür.

Not: İsteğe göre çok az ince kıyılmış kuyruk yağı tepsinin üstüne eklenirse daha lezzetli olur.

Bulunduğumuz yörede çok fazla taş fırın olduğu için ben genellikle pişirimini dışarıda yaptırıyorum. Ancak buna imkan olmadığı takdirde evde yapılan pişirimlerin de çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim.

Afiyet olsun 😊



Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen