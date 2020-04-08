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Lezizz
Haber Giriş: 08.04.2020 - 06:28,Son Güncelleme:/

Taş fırında lezzeti katlanıyor: Fırın türlüsü

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Taş fırında lezzeti katlanıyor: Fırın türlüsü
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Hem hazırlaması çok kolay hem de çok lezzetli bir yemek olan fırın türlüsü sebzeli fırın kebabı olarak da biliniyor. Yanına yapılan şehriyeli bulgur veya pirinç pilavı ile güzel bir bütünlük sağlıyor ama pilav tüketmeyenler dilerlerse pide ve lavaş ile de bu nefis yemeği tüketebilir. İşte lezzetli ve pratik fırın türlüsü tarifi…

Malzemeler:
400 gram kuzu eti
4 adet orta boy patlıcan
3 adet orta boy patates
4-5 adet orta boy domates veya konserve
2-3 diş sarımsak
2 orta boy soğan
4 adet kırmızı veya yeşil biber
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:
Patlıcanlar alacalı soyulur.

Patates ve soyulan patlıcanlar kuşbaşı doğranır.

Doğranmış bütün malzemeler fırın tepsisinde karıştırılarak üstüne sulandırılmış sos gezdirilir ve fırına sürülür.

Not: İsteğe göre çok az ince kıyılmış kuyruk yağı tepsinin üstüne eklenirse daha lezzetli olur.

Bulunduğumuz yörede çok fazla taş fırın olduğu için ben genellikle pişirimini dışarıda yaptırıyorum. Ancak buna imkan olmadığı takdirde evde yapılan pişirimlerin de çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim.

Afiyet olsun 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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