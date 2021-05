Şanlıurfa Yemekleri - Urfa'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Şanlıurfa Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Şanlıurfa yöresel yemek ve tatlı çeşitliliğiyle ülkemizin sofra kültürü olarak en zengin illeri arasında yer alır.

Şanlıurfa Yemekleri - Şanlıurfa Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Ülkemizdeki farklı bölgelerde çok farklı yöresel yemek çeşitliliği bulunur. Her daim tarihi ve yemekleriyle göz önünde bulunan Şanlıurfa da mutfağı en zengin illerimizdendir. Urfa denilince akla tabii ki kebap gelir. Ancak Urfa mutfağı sadece kebaptan ibaret değildir. Yolu Urfa'ya düşen herkes bilir ki Urfa'nın oldukça zengin bir yemek kültürü vardır. Kebap bunun başında bulunsa da Urfa mutfağı kebaptan çok daha fazlasıdır. Bol acılı, etli, salçalı ve baharatlı yapılan yöresel Urfa yemeklerinin hepsi birbirinden lezzetlidir.

En meşhur ve bilindik Urfa yemeklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Söğürme

Ağzı açık

Semsek

Lebeni

Nohutlu bulgur pilavı

Boranı

Bostana

Aya köftesi

Yuvalak

Sini taraklığı

Ciğer kebabı

Çiğ köfte

Şıllık tatlısı

Haside tatlısı

Köz patlıcanla yapılan söğürme Urfa'da oldukça meşhur bir mezedir. Genellikle yemeklerin yanında meze ya da salata gibi tüketilen söğürme; kıyma, kuru domates, Urfa biberi ve köz patlıcanla yapılır. Söğürme lavaş ekmek, pide ya da lahmacun arasına dürüm yapılarak da tüketilir.

Ağzı Açık

Afyon yöresinde benzeri bulunan ağzı açık, Urfalıların çay saatlerinde tüketmeyi sevdikleri hamur işlerinden biridir. Un, su ve yumurtayla hazırlanan hamurun üzerine kıymalı harç eklenmesi ve ağzının bohça gibi kapatılmasıyla yapılan ağzı açık kızartılarak pişirilen bir börek türü. İçine konulan Urfa isotu ağzı açığa eşsiz bir tat verir. En sık çayla öğle yemeklerinde ya da ayranla akşam yemeklerinde tüketilir.

Semsek

Semsek ve ağzı açık genellikle birbirine karıştırılsa da iki yemek arasında belirgin bir şekil farkı vardır. Ağzı açığın üzeri tam kapatılmamışken, semsek tam kapatılmış bir çiğ börek formundadır. Kıymalı bir harçla kapatılan bu börek soğuk ayranla tüketilir.

Lebeni

Aslında Diyarbakır mutfağına dahil olan lebeni, bu yörede kültür alışverişi sebebiyle Urfa'da da sıklıkla tüketilen ve Urfa meşhur yemek menülerinde yerini alan bir lezzettir. Ana malzemesi yoğurt olan bu çorba nohut ve dövmeden yapılır. Kaynamakta olan nohut ve dövmenin üzerine yumurtayla karıştırılmış yoğurdun yavaş yavaş aktarılması ve çeşitli baharatlarla zenginleştirilmesi bu eşsiz lezzeti ortaya çıkarır.

Ciğer Kebabı

Urfa, bütün haberlere et yemekleri ve özellikle ciğer kebabıyla konu olan bir ildir. Ciğer kebabı Türkiye'nin her yerinde farklı şekilde yapılan bir lezzettir ve Urfa'nın ciğer kebabı yorumu aralarında belki de en lezzetli olanıdır. Çünkü Urfa'ya özgü ciğer kebabı yapmak oldukça zor bir iştir. Urfa ciğer kebabı, şişlere ciğerlerin ve kuyruk yağının geçirilmesiyle yapılır. Urfa'ya özgü baharatlarla tatlandırılan kebap odun ateşinde yavaş yavaş pişmeye bırakılır. Köz biber, domates, soğan ve bulgur pilavıyla servis edilen ciğer kebabı her mevsim tüketilen en meşhur Urfa yemeklerindendir.

Çiğ Köfte

Urfa deyince akla gelen bir diğer ünlü lezzet de çiğ köftedir. Çiğ köfte artık her yerde üretilse de Urfa çiğ köftesi her yerde bulunamayacak kadar özel bir tada sahiptir. Et, bulgur, isot, yağ ve çeşitli baharatlarla yavaş yavaş yoğrularak hazırlanan çiğ köfte; Urfa'ya gitmek için başlı başına bir sebep.

Sini Taraklığı

Genellikle kalabalık davetlerde ve bayram sofralarında hazırlanan sini taraklığı; et, sarımsak, biber ve domatesle hazırlanan bir yemek. Pirzola etten geniş tepsilerde hazırlanan bu yemek, Urfa'nın en meşhur yemekleri arasında yer alır.

Boranı

İri kesilmiş kuzu etleri ve nohutla hazırlanan boranı, Urfa'ya özgü bir çorba. Soğan, yağ ve çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen bu çorba akşam yemeklerinde dilim ekmekle tüketilen eşsiz bir lezzet.

Bostana

Bostana Urfa'nın en meşhur salatalarından biri. Soğuk soğuk servis edilmesiyle bilinen bu salata yaz aylarının vazgeçilmezi. Domates, salatalık, taze soğan, semiz otu, nar ekşisi ve limonla servis edilen bu salata; kebap sofralarının ya da geniş davet sofralarının unutulmaz tatlarından.