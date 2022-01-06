Kırlangıç balığı nasıl yapılır, temizlenir? Kırlangıç balığı çorbası ve buğulama tarifi

Daha çok nisan, mayıs ve haziran aylarında mevsimi olan kırlangıç balığı lezzeti kadar fiyatıyla da dikkat çekiyor. Kırlangıç balığı çorbası ve buğulama tarifi ise mutfağımızda en çok tercih edilen çeşididir. PEki, kırlangıç balığı nasıl temizlenir, nasıl pişirilir ve yapılır? İşte kırlangıç balığı hakkında bilgiler ve tarifi...

Kırlangıç Balığı Nasıl Temizlenir?

Kırlangıç balığı pullu bir balık türü olması nedeniyle bu pulların pişirilmeden önce dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekir. Sonrasında balığın iç organları alınır ve tarife göre dilimlenir. Çoğunlukla kırlangıç balığı eti buğulamada, kafası ise çorba yapımında tercih edilir.

Kırlangıç Balığı Kilosu Ne Kadar?

Diğer balık türlerine göre kırlangıç balığı kg fiyatı daha yüksektir. Boyutuna göre kilosunun fiyatı değişkenlik gösteren kırlangıç balığı fiyatları 150- 200 TL arasında değişiyor.

Kırlangıç Balığı Çorbası Tarifi

Oldukça şifalı bir çorba olan kırlangıç balığı çorbası mevsim sebzeleriyle taçlandırılarak servis edilir.

Malzemeler;

1 adet kırlangıç balığı

2 adet patates

2 adet havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir avuç defne yaprağı

Tereyağı

Maydanoz (göz kararı)

Kırlangıç Balığı Çorbası Nasıl Yapılır?

Balığı temizleyip yıkadıktan sonra düdüklüye koyun ve üzerne patates soğan havuç sarımsak defne tuz tereyağı karabiber ekleyerek, göz kararı su ilave edip pişirin.

15-20 dakika piştikten sonra ayrı tencereye alıp balığın kılçıklarını temizledikten sonra maydanoz ekleyin ve blendır'dan geçirin.







Kırlangıç Balığı Buğulama Tarifi

Kırlangıç balığı tava ve ızgara için uygun olmadığından buğulaması tercih edilir. Ayrıca mayonez ile limon karışımı bir sos hazırlanarak servis edilir.

Malzemeler;

1 adet kırlangıç balığı

2 bardak su

1 adet kuru soğan

1 adet orta boy patates

4 adet maydanoz sapı

Tuz

Karabiber

Süslemek için:

1 çay kaşığı kırmızı balık yumurtası

1 adet doğranmış salatalık turşusu

Sos için:

2 bardak mayonez

1 yemek kaşığı ketçap

2 adet limon veya 1 yemek kaşığı sirke

Şeker

Tuz

Kırlangıç Balığı Buğulama Nasıl Yapılır?

Balığı yıkayın. Süzüp, kenarda bekletin. Tencereye su, soğan, patates, maydanoz sapları, tuz ve karabiberi koyup, kaynatın. Kaynayan suya balığı atın. 20 dakika pişirin. Kenara alıp, soğumasını bekleyin.

Balığı bütün olarak ya da etlerini fazla parçalamadan kemiklerinden ayırın. Derilerini temizleyin. Tabağa alın. Ayıklanmış balıkların yarısını tabağa dizin. Kalan yarısını hazırladığınız sosla karıştırın. Tabağın her tarafını kapatacak şekilde yayın. Üzerini turşu ve kırmızı balık yumurtalarıyla süsleyin. Buzdolabında bekletin.

Sosu hazırlamak için, süzülmüş balık suyundan 1 kahve fincanı kadarını mayonez, ketçap, limon, şeker ve tuz ile iyice çırpın.