Kendi küçük lezzeti büyük: Bıldırcın dolması

Günümüz Türk mutfağında ise daha çok kümes hayvanları tercih edilse de, av hayvanları ile yapılan yemekler de oldukça gözde. Öyle ki birçok kişi evlerinin bahçesine kümes ve kafesler kurarak, tavuk, ördek, kaz ve keklik gibi kuşlar besliyor. Daha sonra yetiştirdikleri bu hayvanlar yemeklerde kullanılıyor. Genellikle avlanan insanların sofralarına konuk olan bıldırcınsa, nadir ama oldukça lezzetli olan yemeklerimizin başında geliyor. O zamanlardan günümüze ulaşan bıldırcın, yüksek besleyici değere sahip. Vücut direncini yükselttiği için protein ve vitamin açısından da oldukça zengin. Bıldırcın eti ayrıca kemik gelişimini hızlandırdığı gibi, hasarlı hücrelerin de onarılmasına yardımcı oluyor.

Bıldırcın dolması yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Bıldırcın eti çok lezzetli olmakla beraber, aynı zamanda fazla piştiğinde eti vitaminini kaybedeceği için kısa süreli ve yüksek ateşte pişmesi gerekiyor. Son zamanlarda kuşlar arasında yükselişe geçen bıldırcının yumurtasının da oldukça faydalı olduğu biliniyor. Bıldırcın etinin benim yaptığım gibi dolmasını, yahnisini ya da kızartmasını yapabilirsiniz. Farklı yemeklerle içeriğini zenginleştirerek sofralarınız için farklı tatlar üretebilirsiniz.

Bıldırcın etini bulmak için büyük marketlere ya da kasaplarınıza uğrayabilirsiniz. Bulması biraz zor olsa da etinin lezzetine vardığınızda sofralarınıza konuk etmeden duramayacaksınız. Özel günlerde, özel misafirleriniz için hazırlayarak sofranızı Osmanlı mutfağından kopup gelmiş gibi ayrıcalıklı hale getirebilirsiniz. Değişik bir lezzeti daha öğrenmek ve tarif defterine yeni bir tarif eklemek isteyenleri hemen aşağı kısma davet ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

4 adet bıldırcın

Sosu için:

1 adet küçük boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 küçük diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

200 gram pirinç

2 su bardağı sıcak su

10 gram kuş üzümü

20 gram badem

10 gram çam fıstığı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı yenibahar

Dört adet ip

Yapılışı:

Bıldırcınları güzelce yıkayıp bir peçete yardımı ile kurulayın. Diğer yanda kuş üzümlerini bir bardak suda bekletin. Soğanları küp küp doğrayın ve derin bir kabın içine alın. Doğranan sarımsakları da üzerine ekleyin. Yağı, sirkeyi ve daha sonra salçayı ilave ederek güzelce karıştırın. Daha sonra tuzu ve kimyonu ekleyerek iyice karıştırmaya devam edin. Sosun içerisine bıldırcınları koyun. Soslanan bıldırcını bir gece dolapta bekletirseniz eti daha yumuşak ve lezzetli olacaktır.

İç pilav için tereyağını tencereye alıp, iyice kızdırın. Daha sonra iri parçalar halinde çekilen bademleri ekleyin ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine fıstıkları ve kuş üzümünü de koyarak hafifçe kavurun. Yıkanan pirinçleri ekleyerek tüm malzemelerle harmanlayın ve kavurmaya devam edin. Daha sonra tuz, kimyon, karabiber ve yenibaharı ilave ederek biraz daha kavurun. Üzerine suyunu ekleyip, kapağını kapatın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Sosta bekleyen bıldırcınları bir tavaya alarak mühürleyin. Hazırlanan iç pilav ile bıldırcınların içini doldurun. Tamamı dolduktan sonra açılmaması için bıldırcının ayaklarını yanmayan bir ip yardımı ile bağlayın. Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında bıldırcınların üzeri kızarana kadar pişirin. Kalan iç pilavı servis tabağına alın ve üzerine bıldırcınları koyarak servise hazır hale getirin.

Haftanın Püf Noktası: Tavuk, hindi veya bıldırcın gibi kuşları pişirirken, ayaklarını fırının arka kısmına gelecek şekilde tepsiye yerleştirebilirsiniz. Bu kuşların bacak kısımları zor piştiği için, fırının daha sıcak olan arka kısmı kısa sürede lezzetli şekilde pişmesini sağlayacaktır.

Instagram: @cheffyildiz