Kadının emeğine adanmış bir proje: Yerel Mutfak Global Lezzet

Fotoğraf 5 Mart akşamı gerçekleştirilen Kars etkinliğinden. Karedekiler, Ferah Diba Yağan, Şef Savaş Özkılıç, Merve Seçkin ve Hanımeli Ev Yemekleri Restoranı çalışanları...

Bugün de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadın emeğini yerelden küresele taşımayı amaçlayan, hem de bunu nefis lezzetler üzerinden yapan bir projeyi tanıtmak istiyorum: Hilton İstanbul Bosphorus’un “Yerel Mutfak Global Lezzet” girişimi.

Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatiflerini, İstanbullularla buluşturan bu girişimle ben 2019 sonunda tanıştım ama aslında bu ay ikinci yaşını dolduruyor. Mart 2018’de Dünya Kadınlar Günü’ne paralel olarak başlatılan projenin ayrıntılarını Hilton İstanbul Cluster İş Geliştirme Direktörü Ferah Diba Yağan’a sordum, öğrendiklerimi özetle size de aktarayım:

-- Yerel Mutfak Global Lezzet, özellikle kırsal bölgelerde, mutfaktaki becerileri ile ekonomik özgürlüğünü sağlamaya çalışan kadınların girişimlerini desteklemeyi ve ön plana çıkarmayı hedefliyor. Kırsalda etkileşim alanı kısıtlı olan kadınlar, Hilton İstanbul Bosphorus’un mutfağında uluslararası işler yapan şeflerle birlikte yemekler yapıyor, üç gün boyunca misafirlerini ağırlıyor, medyada görünür hale geliyor, potansiyel yatırımcılarla tanışıyor.

-- Bugüne kadar Adana, Seferihisar, Giresun, Mardin, Antakya ve Trabzon’un lezzetlerini İstanbul’a taşımışlar. 5-6-7 Mart tarihlerinde ise kazdan kaşara Kars’ın tadına doyum olmayan lezzetleri Hilton İstanbul Bosphorus’ta bulunan Lalezar Restaurant’ta İstanbullularla buluşuyor. Kars’tan sonra da Anadolu’nun farklı şehirlerine yöneleceklermiş. “Sıradaki durağımız belli ancak şimdilik sürpriz olarak kalmasını tercih ederiz” dedi Yağan.

-- Peki neden bu şehirler ve neden özellikle kadın üreticiler? Çünkü projenin öncelikli amacı toplumsal cinsiyet ayrımcılığının en temel problemlerinden biri olan ekonomik eşitsizliği gidermek, kırsal kesimde ekonomik bağımsızlığını kazanmaya çalışan kadınları desteklemek ve başarılarının devamlılığını sağlamak. Bu amaca en uygun oluşumların da kadın kooperatifleri olduğunu düşünüyorlar. İlk etapta kırsal kesimlerdeki kadın kooperatiflerinin araştırıp iyi işler yapan fakat iletişim konusunda desteğe ihtiyacı olan kurumlarla bağlantı kuruyorlar. Elbette seçilen şehrin yöresel lezzetlerinin çeşitliliği de önemli bir kıstas.

-- Ya sonuçlar? Bugüne kadarki etkinliklerin medya ve sosyal medya üzerinden çok geniş bir hedef kitleye ulaşmış olması önemli bir başarı ama bu kadarla da kalmıyor. Projenin ilk ayağı olan Adana’da işbirliği yaptıkları Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi kadın çalışanları, projenin ardından kendi restoranlarını açmış ve şu anda aktif olarak misafirlerini ağırlıyorlar. Yağan, “Projemizin geri dönüşlerinin ölçülebilir olması ve kadınların hayatlarını olumlu yönde etkilemiş olması bizim için ayrı bir gurur” diyor.

Dediğim gibi ben biraz geç tanıştım “Yerel Mutfak Global Lezzet”le ve ancak Antakya ve Trabzon tadım etkinliklerine katılma fırsatı bulabildim. Her iki etkinlikte de müthiş kadınlarla tanıştım. Yüzlerindeki ışıltı, yaptıkları işten duydukları gurur uzaktan bile belli oluyordu.

Umarım onlar da okurlar bu yazıyı. Hepsinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü sevgiyle, dayanışmayla kutluyor, üreten ellerinden öpüyorum…