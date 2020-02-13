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Lezizz
Haber Giriş: 13.02.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

Hayat sevmediğin yemeklerden oluşan bir sofrada oturmak için çok kısa

Buket Çürük
Buket Çürük
dytbuketcrk@gmail.com
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Buket Çürük
Buket Çürük
dytbuketcrk@gmail.com
Hayat sevmediğin yemeklerden oluşan bir sofrada oturmak için çok kısa

Merhaba hayalim!

İlk yazımı en sevdiğim sözle başlamak istedim. Yaklaşık 5 sene gönüllü olarak birçok gazete ve dergide mutfağa olan tutkumu anlatmak için yazdım. Şimdi burada Hürriyet ailesinin bir parçası olmak benim için inanılmaz mutluluk verici.

Kendimi kısaca anlatmak gerekirse 26 yaşında hayatının 23 yılını ne yazık ki obeziteyle mücadele ederek geçirmiş üstelik bir hayali de beslenme ve diyet uzmanı olmak isteyen bu başaran fakat bir çok kere hayal kırıklığına uğramış biri.

Şimdi ise private chef, diyetisyen, yaşam koçu olarak danışanlarına kendi gibi yemek tutkunlarına hayallerini anlatan sağlıklı beslenmenin sanıldığı gibi yasakçıl ve sürdürülemez değil sofranın birleştirici ve lezzetli gücüyle bilgilerini paylaşan öğrenen biri.

Mutfak çok başka bir dünya ve bu dünyanın tutkusuna inanıp sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım çok konu var.

Benim köşemde sağlıklı beslenmeyi, yereli, memleketim Adana ve Anamur’un hikayesi olan tariflerini bulabileceksiniz.

Şimdilik hoşçakalın...

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Buket Çürük
Buket Çürük
dytbuketcrk@gmail.com
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