Zonguldak'ın iki vazgeçilmez lezzetine coğrafi işaret tescili geldi

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Bu işte emeği geçen bütün dernek yönetici hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İlçenin, yörenin, bölgenin kendisini en iyi anlatmasının geçmişten geleceğe taşıyabildiği şeylerdir. Bunlar da bizim gıda üzerine oldukça çeşitliliğe sahip unsurlardan ikisi beyaz baklava ve cevizli kömeç coğrafi işaret aldı. Umarım daha çok lezzetimiz coğrafi işaret alır. Ne kadar çok coğrafi işaret alabilirsek kendimizi anlatma adına daha çok imkana sahip oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim de Devrek'teki coğrafi işaret sayısını arttırmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorum" dedi.