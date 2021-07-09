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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 12:40 | 

Zeytinyağlıları Daha Lezzetli Yapmanın Yolları

Yaz sofralarının biricik lezzeti şüphesiz ki zeytinyağlılar. Hem hafif hem lezzetli bu sebzeleri daha da leziz hale getirmek için bunları yapmalısınız;

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1Tüm sebze ve ürünleri mevsimine uygun olarak seçin. Örneğin; kışın pırasa, baharda bakla, yazın semizotu tercih edebilirsiniz.

Tüm sebze ve ürünleri mevsimine uygun olarak seçin. Örneğin; kışın pırasa, baharda bakla, yazın semizotu tercih edebilirsiniz.

2Kaliteli bir zeytinyağı kullanın

Kaliteli bir zeytinyağı kullanın

3Zeytinyağlılar önceden kavrulmadan pişirilir. Sebzenizi ve yemeğin içerisine girecek soğan, domates, biber gibi malzemeleri çiğden ve üst üste tencereye koyun. Zeytinyağı, tuz ve dilerseniz limon dilimlerini de ilave edin.

Zeytinyağlılar önceden kavrulmadan pişirilir. Sebzenizi ve yemeğin içerisine girecek soğan, domates, biber gibi malzemeleri çiğden ve üst üste tencereye koyun. Zeytinyağı, tuz ve dilerseniz limon dilimlerini de ilave edin.

4Su ilave etmek yerine kendi suyuyla kısık ateşte pişmeye bırakın.

Su ilave etmek yerine kendi suyuyla kısık ateşte pişmeye bırakın.

5Domates ve soğanın bol kullanılması yemeğinizi lezzetlendirir.

Domates ve soğanın bol kullanılması yemeğinizi lezzetlendirir.

6Lezzeti artırmak için bir çay kaşığı şeker de ilave edebiirsiniz.

Lezzeti artırmak için bir çay kaşığı şeker de ilave edebiirsiniz.

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