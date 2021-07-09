Zeytinyağlıları Daha Lezzetli Yapmanın Yolları

Yaz sofralarının biricik lezzeti şüphesiz ki zeytinyağlılar. Hem hafif hem lezzetli bu sebzeleri daha da leziz hale getirmek için bunları yapmalısınız;
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1
Tüm sebze ve ürünleri mevsimine uygun olarak seçin. Örneğin; kışın pırasa, baharda bakla, yazın semizotu tercih edebilirsiniz.
2
Kaliteli bir zeytinyağı kullanın
3
Zeytinyağlılar önceden kavrulmadan pişirilir. Sebzenizi ve yemeğin içerisine girecek soğan, domates, biber gibi malzemeleri çiğden ve üst üste tencereye koyun. Zeytinyağı, tuz ve dilerseniz limon dilimlerini de ilave edin.
4
Su ilave etmek yerine kendi suyuyla kısık ateşte pişmeye bırakın.
5
Domates ve soğanın bol kullanılması yemeğinizi lezzetlendirir.
6
Lezzeti artırmak için bir çay kaşığı şeker de ilave edebiirsiniz.