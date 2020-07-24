Yemeden geri dönmeyin... Bayram yolculuklarınız için lezzet durakları...
Uzun yolculukların belki de en keyifli yanı yeni lezzetler tatmaktır. Mola vermek için uğranılan her yerde yeni lezzetler tatmak, hatta o lezzetler için oralara kadar gitmek oldukça heyecan verici. Kurban Bayramı tatili için yolculuk planlarının yapıldığı bu günlerde yol üstü lezzet duraklarını sizler için derledik.
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Bayram tatilleri, uzaktaki sevdiklerinizi ziyaret etmek etmek veya sevdiklerinizle keyifli bir tatile çıkmak için muhteşem bir fırsat.
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Uzun bayam tatilini kaçamak fırsatı olarak düşünenler de yola koyuluyor. Yolda sık sık verilen yemek molası verme ihtiyacı da duyuluyor haliyle...
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Yolculuklarınızı unutulmaz kılacak lezzet duraklarını sizler için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
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SAKIP USTA - GAZİANTEP
Gaziantep deyince mutlaka uğranması gereken lezzet duraklarından biri de Sakıp Usta tabii ki. 1972'den bu yana kalitesini hiç bozmadan sürdürenlerden o da...Lezzetli kebaplarının yanı sıra efsaneleşmiş dil kavurması da denemeye değer.
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GÜLCEMAL MANİSA KEBAPÇISI – MANİSA
Manisa kebabının lezzetini konuşmaya gerek yok. Manisa kebabını en iyi yapan adreslerden biri tarihi Osmanlı zamanlarına dayanan Gülcemal. Yolunuz Manisa civarından geçecekse, molanızı Gülcemal’de verecek şekilde plan yapabilirsiniz.
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NİHAT USTA – TRABZON
Rotasını Karadeniz’e çevirenler için önerebileceğimiz adreslerin başında Nihat Usta’nın Akçaabat köftesi geliyor. Giresun-Trabzon yolu üzerinde bulunan Nihat Usta’da köftenin yanı sıra ızgara çeşitleri, balık ve Laz böreği gibi lezzetler 1974’ten bu yana lezzetle hazırlanıyor.
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ZİGANA YÖRÜK ÇADIRI - TRABZON
Muhteşem deniz ve orman manzarasıyla sizi büyüleyecek Zigana'da manzaraya karşı bir kahvaltı yapabilirsiniz. Yemeklerinin yanı sıra sütlaç ve kabak tatlısıyla da damaklarınızı şenlendirmek için yolunuz Trabzon'a düşerse mutlaka uğrayın.
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KÖFTECİ YUSUF – BURSA
Türkiye’nin batısındaki birçok şehirde şubeleri olan Köfteci Yusuf'un ana merkezi Bursa'da yer alıyor. Büyük bir zincir köfteci olsa da lezzet standardını hiç düşürmüyor. Köftesinin, ızgaralarının ve piyazının yanı sıra kaymaklı ekmek kadayıfının da çok sayıda müdavimi bulunuyor.
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KÜŞLEME KEBAPHAN HÜSEYİN USTA – GAZİANTEP
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bu mekan tek başına Gaziantep’e gitme sebebi bile olabilir. Lokum gibi terbiyeli küşleme, ciğer kebabı, Antep lahmacunu, baklava, katmer… Hüseyin Usta’nın lezzetleri saymakla bitmiyor.
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TAVACI RECEP USTA - ANKARA
Ankara, İstanbul ve İzmir'de şubesi bulunan Tavacı Recep Usta'da uzun yol molalarınızın vazgeçilmezi olabilir. 'En iyisini siz bilirsiniz' sloganıyla yola çıkan Recep Usta, 1978'den beri hizmet vermekte.
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HACI ŞÜKRÜ'NÜN YERİ - KONYA
1907’den bu yana ağız sulandıran fırın kebabı ile Konya Meram’da hizmet veren bu lokanta halktan tam not almış olacak ki fırın kebabı deyince akla ilk gelen yer olma özelliğini taşıyor. 7 saat pişirilen içi yumuşak ve sulu etler, soğan ve koyun yoğurdu ayranı ile servis ediliyor. Gitmişken Konya'nın diğer yöresel lezzetlerini de bir deneyin.
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KEBAPÇI NECDET - GAZİANTEP
Zaten yemekleriyle tüm dünyaya nam salmış Gaziantep'e yolunuz düşerse Kebap Necdet'e bir uğrayın. Kale manzarasına karşı hem muhteşem fotoğraflar çekebilir, hem de lezzetli kebaplar tadabilirsiniz.
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LİMAN LOKANTASI – RİZE
Karadeniz’den bir diğer adres de Liman Lokantası. Mis gibi Rize havası iştahınızı açacak. Kavurması, kuru fasulyesi, pilavı ve sütlacı çok beğenilen Liman Lokantası, yolu Doğu Karadeniz’e düşen herkesin uğranacak adresler listesinde üst sıralarda yer almalı.
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KASAP MEHMET ZENGİN’İN YERİ – AYDIN
Aydın yolu üzerinde 50 yılı aşkın süredir hizmet veren Mehmet Zengin’in yerinde Çine köftesi ve çöp şiş enfes. Yanında ayranla çerez gibi giden çöp şişlerin kötü bir yanı var: Ne kadar yediğinizin farkına varamayabilirsiniz.
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HÜSREV LOKANTASI – RİZE
Türkiye’de kuru fasulye denince akla ilk gelen mekanlardan biri olan Hüsrev Lokantası, yarım asırlık tecrübesiyle, muhteşem lezzetler sunuyor. Çayeli’nin Hopa yönündeki çıkışında bulunan Hüsrev’de yiyeceğiniz kuru fasulye gibisi pek yok. Tadı damağınızda kalacak kuru fasulyeyi denemeden dönmeyin.
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KOKOREÇÇİ ASIM USTA – İZMİR
İzmir’e gidenlerin uğrak yerleri arasında Çamdibi mevkiinde yer alan Kokoreççi Asım Usta da bulunuyor. Her daim taze kokoreç bulabilirsiniz. Ekmek arası kokoreçinizi yanında buz gibi ayranla deneyin. Bir tanesinin asla yetmeyeceğini garanti edebiliriz.
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ERDOĞAN YILDIZ RESTAURANT – EDİRNE
Edirne’ye gidip de uğramadan dönmemeniz gereken adreslerden biri de Erdoğan Yıldız. Keşan’da Koru Dağı’na çıkmadan önceki son restoran olan Erdoğan Yıldız’da satır etin yanı sıra diğer ızgara çeşitleri ve kuzu tandır da çok beğeniliyor.
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ÇİÇEK LOKANTASI - ÇANKAYA
Her gittiğinizde mutlaka taze ve lezzetli yemeklerle karşılaşacağınız Çiçek Lokantası, uzun yıllardır Ankara'da hizmet veriyor. Güvenli turizm sertifikasına sahip lokantada gönlünüz rahat bir şekilde mola verip, midenizi bayram ettirebilirsiniz.
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KÖFTECİ GÜRLÜOĞLU – MANİSA
Akhisar köftesiyle ünlü Köfteci Gürlüoğlu’nda keşkek ve mantı da öne çıkan lezzetler arasında. Manisa'ya gideceklerin mutlaka uğraması gereken yerlerden biri de şüphesiz Köfteci Gürlüoğlu. İzmir-İstanbul karayolu üzerinde bulunuyor.
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KELLECİ KARDEŞLER – DENİZLİ
Etler önce 5 saat fırında ardından da ızgarada pişiyor. Malzeme olarak da civar köylerin etleri kullanılınca ortaya nefis bir sonuç çıkıyor. Kelleci Kardeşler Denizli-Muğla yolu üzerinde 10’uncu kilometrede.
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TAVACI REFİK – BURSA
Bursa-Çanakkale yolu üzerinde Karacabey sınırları içinde kalan Tavacı Refik de eti meşhur duraklardan. Özellikle sac kavurması çok beğenilen Tavacı Refik’te nefis bir mola vermeyi mutlaka değerlendirin.
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PINARBAŞI RESTORAN – MUĞLA
Ördekli havuzun başında serin serin otururken, kahvaltı, sac kavurma, et sote gibi çeşitlerin tadını çıkarmayı kim istemez. Buz gibi suyuyla, yemyeşil doğasıyla Pınarbaşı Restoran, “Tatili boş versek de burada kalsak olmaz mı?” demenize sebep olabilir.
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KARTEPE MANZARA RESTORAN - KOCAELİ
Yazı ayrı kışı ayrı güzel Kartepe'de Sapanca Gölü manzarası eşliğinde kahvaltı yapmak veya lezzetli yemekler yemek ister misiniz? O zaman rotanıza Kartepe Manzara Restoran'ı da mutlaka ekleyin.