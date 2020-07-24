Yemeden geri dönmeyin... Bayram yolculuklarınız için lezzet durakları...

HACI ŞÜKRÜ'NÜN YERİ - KONYA 1907’den bu yana ağız sulandıran fırın kebabı ile Konya Meram’da hizmet veren bu lokanta halktan tam not almış olacak ki fırın kebabı deyince akla ilk gelen yer olma özelliğini taşıyor. 7 saat pişirilen içi yumuşak ve sulu etler, soğan ve koyun yoğurdu ayranı ile servis ediliyor. Gitmişken Konya'nın diğer yöresel lezzetlerini de bir deneyin.