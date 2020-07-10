Yazın iki güzeli kavun ve karpuz ile tadına doyamayacağınız nefis yemek tarifleri

Kavun suyu tarifi Bu sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek bir lezzet arıyorsanız kavun suyu tam size göre. Hem içinizi ferahlatacak hem de tatlı ihtiyacınızı giderecek kavun suyunu meyve sevmeyenler bile çok beğenecek. Biz içine bal ve şeker de ekledik ama siz çok tatlı olmasını istemiyorsanız şeker miktarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.