Yazın iki güzeli kavun ve karpuz ile tadına doyamayacağınız nefis yemek tarifleri
Karpuz yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Çoğunluğu sudan oluşan yapısı, tatlıları aratmayan lezzeti ile karpuz sevmeyen var mı? Peki ya kavuna ne demeli? Mis gibi kokusuyla kahvaltıya da akşam yemeğine de yakışan kavun yaz akşamlarını renklendirmiyor mu? Sizin için kavun ve karpuzla yapabileceğiniz nefis tarifler derledik. Dondurmadan smoothie’ye dondurmadan salataya çeşit çeşit tariflerimiz huzurlarınızda…
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Tavuklu karpuz salatası tarifi
Yağsız protein deposu tavuk ile karpuzu bir araya getiren tavuklu karpuz salatası tarifi, lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenmek isteyenleri çok mutlu edecek. Dahası karpuzlu besleyici salatayı birkaç dakika içinde şipşak hazırlayabilirsiniz. Yaz sıcakarında favoriniz olacak bu hafif ve doyurucu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve tarifimize geçiyoruz.
Yaz sıcağında içinizi ferahlatacak leziz bir meyveli tatlı arıyorsanız kavun tatlısını mutlaka denemelisiniz. Limon kabuğu ile lezzetlenen bu tatlının peltemsi kıvamını çok beğeneceksiniz. İşte olgun ve lezzetli kavunlarla yapabileceğiniz benzersiz bir tatlı.
Limon ve karpuzla yapacağınız bu dondurmayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Bol bol yapın, buzlukta saklayın, çocukların canı dondurma çektiğinde gönül rahatlığıyla yedirin. İşte oldukça basit ve pratik olan katkısız karpuzlu dondurma tarifimiz.
Osmanlı saray mutfağından bir tarifimiz var sizin için… Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olan kavun dolması. Görünümüyle çoğu kişinin kalbini fethedecek ağzınıza layık kavun dolmasının nasıl yapıldığını sizler için araştırdık. Buyurun gelin siz de sultanlara layık bu yemeği mutfağınıza taşıyın, kavun dolması sevdikleriniz için hazırladığınız neşeli sofraların baş tacı olsun.
Domatesle yapılan gazpacho tarifleri malum. Peki ya karpuz gazpacho'yu hiç denediniz mi? Karpuzun bol sulu yapısı ve enfes lezzetini domates ve biberle buluşturan bu çorbayı karpuz kabuğunun içinde servis ederek efsane bir sunum elde etmeniz de mümkün.
Kavun yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi. Mis gibi kokusu, bol sulu yapısıyla sıcak günlerde tadına doyamadığımız kavundan dondurma yapmaya ne dersiniz? Yapılışı da oldukça kolay ve pratik olan kavunlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu yaz vazgeçilmeziniz olacağını garanti edebiliriz.
Karpuz ve nanenin ferahlatıcılığı karpuz pizzada bir araya geliyor. Tek yapmanız gereken karpuzu dilimleyip üzerine peynir sürmek, meyveleri yerleştirmek ve keyfinize bakmak. Özellikle yaz sıcaklarında herkesin zevkle yiyeceği şipşak karpuz pizzanın malzemeleri ve tarifi aşağıda...
Ara öğünlerinizde lezzet bir şeyler yemek istiyorsanız bu salata tam size göre! Meyveleri küçük küçük doğrayıp balla lezzetlendirdikten sonra kavunun içine yerleştirdiğinizde hem görüntüsü hem de lezzeti benzersiz bir salata ortaya çıkacak. Biz meyve olarak çilek, elma, muz, portakal kullandık ama kivi, orman meyveleri vb. meyveler de kullanıp farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
Yaz aylarında canı yemek yapmak istemeyenlerin kurtarıcısıdır karpuz-peynir-ekmek üçlüsü. Peki bu muhteşem üçlüyü daha şık bir sunumla misafirlerinize ikram etmeye ne dersiniz? Karşınızda karpuzlu kanepeler...
Bu sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek bir lezzet arıyorsanız kavun suyu tam size göre. Hem içinizi ferahlatacak hem de tatlı ihtiyacınızı giderecek kavun suyunu meyve sevmeyenler bile çok beğenecek. Biz içine bal ve şeker de ekledik ama siz çok tatlı olmasını istemiyorsanız şeker miktarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Smoothie’ler, özellikle de meyvelerle yapılanlar yaz aylarında en favori içeceklerimiz haline geldiler. Her meyvenin smoothie’si ayrı lezzetli oluyor ama özellikle karpuzla yapılan smoothie’lerin tadına doymak mümkün değil. Siz de aynı fikirdeyseniz gelin nefis bir karpuzlu smoothie yapalım… Aynı smoothie'yi dilerseniz kavunla da yapabilirsiniz...
İçinde mis kokulu birçok tropik meyve bulunan bu salata çok hoşunuza gidecek... Biz tarifimize çikolata ve krema da ekledik ama siz kalorisini azaltmak isterseniz bu iki malzemeyi dışarıda bırakıp sadece meyvelerden oluşan enfes bir salata da yapabilirsiniz.
Bu reçeli tattıktan sonra bugüne kadar attığınız karpuz kabukları için çok üzüleceksiniz çünkü o kabuklarla çok nefis bir reçel yapabilirdiniz. İçindeki karanfil sayesinde bambaşka bir lezzete kavuşan karpuz kabuğu reçelinin tarifi içeriğimizde...
Limonata yaz aylarında en büyük kurtarıcılarımızdan. Peki limonataya yaz aylarının favori meyvesi karpuzu da ekleyip bambaşka bir lezzet yaratmaya ne dersiniz? Biz karpuzlu limonatayı çok beğeneceğinize eminiz. Sıcak havalarda içinizi serinletecek bu ev yapımı tarifi mutlaka deneyin.