Kavunlu dondurma tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Kavunlu dondurma tarifi
ORTA ZORLUKTA

Kavunlu dondurma tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kavunlu dondurma tarifi

Kavun yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi. Mis gibi kokusu, bol sulu yapısıyla sıcak günlerde tadına doyamadığımız kavundan dondurma yapmaya ne dersiniz? Yapılışı da oldukça kolay ve pratik olan kavunlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu yaz vazgeçilmeziniz olacağını garanti edebiliriz.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet orta boy kavun
  • 1 paket krema
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt

Hazırlanışı

Kavunu soyup dilimleyin ve mutfak robotundan geçirin.

Süt ve şekeri bir tencerede şeker eriyene dek karıştırarak pişirin.

Ardından altını kapatıp soğuması için kenara alın.

Sütlü karışım soğuyunca kremayı derin bir çırpma kabında çırpmaya başlayın.

Krema kıvam alınca içine şekerli sütü ve kavunu ilave edin.

Karışım homojenleşene kadar karıştırmaya devam edin.

Dondurucuya dayanıklı geniş bir kaba dondurma karışımını aktarın.

Üzerini streç filmle kapatıp dondurucuya kaldırın.

Dondurmayı buzdolabında 4-5 saat bekletin.

Her saat başı çıkarıp karıştırın.

Bu sürenin sonunda kaselere bölüştürüp servis edebilirsiniz.

Çikolatalı Dondurmalı Taco | Mucize Lezzetler
daha fazla video için

 

Fotoğraf: Ingimage
kavunlu dondurma nasıl yapılır kavunlu dondurma tarifi dondurma tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Jalebi tarifi

Kaseto tatlısı tarifi

Limonlu dondurma tarifi

Çikolatalı sufle tarifi