Kavunlu dondurma tarifi

Kavun yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi. Mis gibi kokusu, bol sulu yapısıyla sıcak günlerde tadına doyamadığımız kavundan dondurma yapmaya ne dersiniz? Yapılışı da oldukça kolay ve pratik olan kavunlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu yaz vazgeçilmeziniz olacağını garanti edebiliriz.
Kavunu soyup dilimleyin ve mutfak robotundan geçirin.
Süt ve şekeri bir tencerede şeker eriyene dek karıştırarak pişirin.
Ardından altını kapatıp soğuması için kenara alın.
Sütlü karışım soğuyunca kremayı derin bir çırpma kabında çırpmaya başlayın.
Krema kıvam alınca içine şekerli sütü ve kavunu ilave edin.
Karışım homojenleşene kadar karıştırmaya devam edin.
Dondurucuya dayanıklı geniş bir kaba dondurma karışımını aktarın.
Üzerini streç filmle kapatıp dondurucuya kaldırın.
Dondurmayı buzdolabında 4-5 saat bekletin.
Her saat başı çıkarıp karıştırın.
Bu sürenin sonunda kaselere bölüştürüp servis edebilirsiniz.