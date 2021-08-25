Yaza Uygun Hafif Yemekler

İlk önerimiz; zeytinyağlı börülce. Özellikle Ege Bölgesi’nde çok severek tüketilen bu yemek, bol soğan ve domatesle buluşturulduğunda tam bir yaz yemeğine dönüşüyor.Bir benzeri tabii ki zeytinyağlı taze fasulye. Sevmeyen var mı?Izgara sebzeler de hafif bir öğle ve akşam yemeği için hayli ideal. Dilerseniz dilimleyip yoğurtlayarak da tüketebilirsiniz. Üstelik; fırında pişirdiğiniz için kalorisi de düşük.Patlıcan ve domatesleri de zeytinyağlayıp fırın kabında pişirebilir, üzerini nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz. Yanına naneli bir limonata da çok yakışacaktır.Haşladığınız şehriyeleri istediğiniz sebzelerle bir araya getirerek bir şehriye salatası yapın. Farklı lezzetler sevenler için bizim önerimiz üzerine bir parça somon.Haşlanmış nohutu ana malzeme olarak belirleyip, çeşitli sebzelerle lezzetli ve doyurucu bir salata hazırlayabilirsiniz.