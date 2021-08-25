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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 - 15:46 | 

Yaza Uygun Hafif Yemekler

Sonbaharı karşılamaya hazırlandığımız; ama hala sıcakların bizimle olduğu bu günlerde akşam yemeklerini hafif ve lezzetli sofralarda geçirmeye ne dersiniz?

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1Zeytinyağlı Börülce

Zeytinyağlı Börülce

İlk önerimiz; zeytinyağlı börülce. Özellikle Ege Bölgesi’nde çok severek tüketilen bu yemek, bol soğan ve domatesle buluşturulduğunda tam bir yaz yemeğine dönüşüyor.

2Zeytinyağlı Fasulye

Zeytinyağlı Fasulye

Bir benzeri tabii ki zeytinyağlı taze fasulye. Sevmeyen var mı?

3Izgara Sebzeler

Izgara Sebzeler

Izgara sebzeler de hafif bir öğle ve akşam yemeği için hayli ideal. Dilerseniz dilimleyip yoğurtlayarak da tüketebilirsiniz. Üstelik; fırında pişirdiğiniz için kalorisi de düşük.

4Fırında Patlıcan

Fırında Patlıcan

Patlıcan ve domatesleri de zeytinyağlayıp fırın kabında pişirebilir, üzerini nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz. Yanına naneli bir limonata da çok yakışacaktır.

5Şehriye Salatası

Şehriye Salatası

Haşladığınız şehriyeleri istediğiniz sebzelerle bir araya getirerek bir şehriye salatası yapın. Farklı lezzetler sevenler için bizim önerimiz üzerine bir parça somon.

6Nohut Salatası

Nohut Salatası

Haşlanmış nohutu ana malzeme olarak belirleyip, çeşitli sebzelerle lezzetli ve doyurucu bir salata hazırlayabilirsiniz.

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