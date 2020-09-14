Urfa'da kurutmalıklar tezgaha indi çarşılar renk cümbüşüne döndü

“Kurutmalıklarda yeni sezon açıldı. Bu yıl verim bereketli. Kurutmalıklarda fiyatlarda geçen yıla göre çok uygun ve yüzde 50 fark ediyor. Bu yıl ürün çok ama işlerimiz çok iyi gitmiyor. Pandemi nedeniyle turistlerde az. İnşallah durumlar iyi olurda işlerimizde hareketlilik yaşanır."