Tadı damağınızda kalacak Maraş mutfağından lezzetler

Maraş dolması Dolmalar ve sarmalar mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. Türkiye’nin neredeyse her yöresinde özel bir dolma ya da sarma tarifiyle karşılaşmak mümkün. Bu tarifimiz de Kahramanmaraş mutfağından Maraş dolması. Kuru sebzeler, asma yaprağı ve mor havuçla yapılan Maraş dolması, farklı bir lezzet arayanların imdadına koşacak. Pişirme aşamaları biraz uzun gibi görünebilir ancak ortaya çıkan lezzet muazzam. Mutlaka denemelisiniz. İşte Maraş dolması tarifimiz…