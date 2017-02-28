Tadı damağınızda kalacak Maraş mutfağından lezzetler

Kurtuluş Savaşı'na sağladığı önemli katkılar nedeniyle adına bir de "Kahraman" unvanı eklenen Maraş, tarihinin yanı sıra kültürüyle, yemekleriyle de oldukça zengin bir kent. İşte şehri ziyaret ettiğinizde tadı damağınızda kalacağı garanti enfes Maraş yemekleri...
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1
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Kat Kat Lezzet: Maraş Köfte
Maraş köfte için önce bol kimyonlu köfte, küçük bir şiş ya da kürdana geçirilir. Üzerine köfte ile aynı şekilde, yuvarlak yuvarlak doğranmış; kızarmış patates, patlıcan, domates ve biber geçirilir. Salçalı sos ile fırına verilen malzemeler, kokusuyla lezzetini belli eder.
2
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Onu Hiç Böyle Görmediniz: Maraş Tarhana
Maraş'ta en çok pişirilen çorba şüphesiz ki tarhanadır. Ancak diğer yörelerde yapılanların aksine Maraş tarhanası; neredeyse un kıvamında, küçük taneciklerden oluşmaz. İnce küçük cips kıvamında küçük kıtırlar halinde kızartılarak hazırlanır.
3
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Küçücük Etler Kocaman Lezzet: Maraş Tava
Patlıcan, soğan ve biberlerle çevrilmiş, küçücük kuzu etlerinin fırında uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan Maraş tava, yağını bırakan etin ve sebzelerin enfes uyumuyla damaklarda şenlik yaratır.
4
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Bir Tavada Dört Lezzet: Eli Böğründe
Kuşbaşı doğranmış kuzu etinin bir köşede; domates, biber ve soğanın ayrı köşelerde yer aldığı tepsi yemeği eli böğründe, Maraş'ta özel günlerde en çok pişirilen ana yemekler arasındadır. Her bir lezzetin tadının ayrı ayrı çıkmasına imkan tanıyan tarif, genellikle fırında pişirilir.
5
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Kar Beyazı Lezzet: Un Sucuğu
Lokum gibi kıvamıyla Maraş'ta kış aylarının favori lezzeti olan un sucuğu, ipe sarılan unlu cevizli karışımın kurutulup bekletilmesiyle hazırlanır. Kuruyup lokum kıvamına gelen tatlı, bembeyaz rengiyle dikkat çeker.
6
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Uzadıkça Uzayan Lezzet: Maraş Dondurması
Maraş'a gidip de yenmeden gelinmemesi gereken, pek çok şehirde benzerinin yapılmaya çalışıldığı ama Maraş'taki lezzetinin bir türlü yakalanamadığı Maraş dondurması, keçi sütünden yapılmasıyla öne çıkar. Mis gibi salep kokusunun ve tadının bulunduğu Maraş dondurması, uzadıkça uzayan harika bir kıvama sahiptir. Öyle serttir ve kıvamlıdır ki kesilerek servis edilir.
7
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Dört Mevsim Lezzet: Meyve Kurusu
Bulmacalarda hep sorulan ve cevabı 'kak' olan meyve kurusunun en güzelleri Maraş'ta yapılır. O meyve kuruları arasında da en güzeli armutla yapılandır.
8
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Sakatat Sevenlere: Maraş Paçası
Limonlu yumurtalı terbiyesinin yanında, sumakla da lezzetine lezzet katılan, hafif mayhoş bir çorbadır Maraş paçası.
9
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İncecik Bulgurdan: Sömelek Köfte
Üzerinde yoğurduyla, kırmızı biberli kızgın yağıyla bu çok lezzetli bulgur köftesi, et yemeyenlere bile köfteyi sevdirir.
10
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Hem Bulgurlu hem Kıymalı: Kallili Köfte
Maraş'ın farklı lezzetlerinin bir arada toplanmış hali sanki... Kıyma ve bulgurdan yapılan köfteler, tarhana içinde pişiliyor. Çorbaların şahı böylece ortaya çıkıyor.
11
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İç Pilavdan Hallice: Acem Pilavı
Klasik pilavın pabucunu dama attıracak Acem pilavı, bir tür iç pilav olarak da adlandırılabilir. Etli, kuş üzümlü, bol baharlı Acem pilavı Maraş'ta düğünlerin, özel ve önemli günlerin en sevilen yemeklerindendir.
12
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Yoğurtlu Maraş kebabı
Kebaplar Türkiye’nin dört bir yanında etle yapılan yemek çeşitlerinin başında geliyor. Bu seferki kebabımız ise Kahramanmaraş mutfağından yoğurtlu Maraş kebabı. Evde kolayca yapabileceğiniz bu enfes kebabı yanında Maraş mutfağının bir diğer klasiği ravanda şerbeti ile servis etmelisiniz. İşte yoğurtlu Maraş kebabının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Dolmalar ve sarmalar mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. Türkiye’nin neredeyse her yöresinde özel bir dolma ya da sarma tarifiyle karşılaşmak mümkün. Bu tarifimiz de Kahramanmaraş mutfağından Maraş dolması. Kuru sebzeler, asma yaprağı ve mor havuçla yapılan Maraş dolması, farklı bir lezzet arayanların imdadına koşacak. Pişirme aşamaları biraz uzun gibi görünebilir ancak ortaya çıkan lezzet muazzam. Mutlaka denemelisiniz. İşte Maraş dolması tarifimiz…
İçli köfte kadar esaslı lezzet zor bulunur. Ortadoğu’nun birçok ülkesinde de benzerleri yapılan içli köfte, Anadolu’da da farklı tariflerle hazırlanıyor. Biz bu kez Maraş usulü içli köfteyi denemek ve sizinle de paylaşmak istedik. İşte çok beğeneceğiniz Maraş içli köftesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun…
Çöş börek, Kahramanmaraş mutfağına ait bir tür hamur işi yemeği. Maraş mantısı olarak da biliniyor. Kıymalı iç harcı kullanılarak yapılan çöş börek, sarımsaklı keçi yoğurduyla servis ediliyor. Özetle hamur işlerini özellikle de mantıyı sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir yemek. Siz de evinizde çöş börek yapmak isterseniz malzeme listesi ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…