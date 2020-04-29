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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 16:26,

Ramazan geldi ustalar güllaç taleplerine yetişmekte zorlanıyor

Ramazan ayının gelmesiyle beraber güllaç ustaları oldukça beğenilen tatlının taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.

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Ramazan ayının gelmesiyle beraber güllaçlar sofralardaki yerini alırken, güllaç ustaları hafif olması nedeniyle oldukça beğenilen tatlının taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaçlar da sofralardaki yerini aldı.

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Süt ağırlıklı bir tatlı olması nedeniyle iftar sonrası rahatlıkla tüketilebilen güllaçlara da talep yağıyor.

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Manisalı güllaç ustaları, yıllardan beri Ramazan geleneği haline gelen güllaç tatlısını müşterilerine yetiştirmek için yoğun mesai harcamaya başladı.

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Tatlı taleplerine yetişmekte güçlük çektiklerini belirten ustalar, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlara da evlerine kadar servis yapıyor.

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Ramazan ayıyla birlikte güllaç tatlısının ön plana çıktığını belirten güllaç ustası Selahattin Erdoğan, şunları söyledi:

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“Mübarek ramazan ayımız geldi ve yine güllaç ön plana çıktı. Osmanlı’dan bu yana geleneksel tatlımız.”

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“Ramazan ayının ilk gününden itibaren siparişlerimiz yoğun olmaya başladı. Çoğu zaman yetiştiremiyoruz.”

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“Süt ile yapıldığından dolayı Ramazan ayına uygun hafif bir tatlı. Herhangi rahatsız edici bir yanı yok.”

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“Geçen sene 25 TL idi. Bu yıl 30 TL oldu. Fiyatı geçen seneye oranla pek fazla değişmedi ama lezzet olarak yine aynı.”

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“Güllaç tatlısının püf noktası işçiliği. Cevizin güzel olacak. İşçiliğini de verdikten sonra ortaya güzel bir tatlı çıkıyor.”

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“Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günde biz yine çalıştık. Bir telefon kadar müşterilerimize yakındık. İstenilen tüm siparişlerimize de yetiştik. Evlere paket servisimizde var.”

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