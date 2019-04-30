Piknik sepetinizde mutlaka bulunması gereken 8 nefis yemek tarifi

Yoğurtlu garnitür salatası tarifi Yoğurtlu garnitür salatası, tam da hafif ama lezzetli bir atıştırmalık arayanlara göre. Ana yemekten çay saatlerine her sofraya yakışıyor. Ayrıca kısa süre hazırlanması ve doyurucu olması da en sevilen salatalardan biri haline getiriyor. Eğer siz de hazırsanız, işte yoğurtlu garnitür salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...