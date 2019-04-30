Piknik sepetinizde mutlaka bulunması gereken 8 nefis yemek tarifi
Havalar ısındı, parklar, sahiller piknik severlerle dolmaya başladı. Hem karnınızı doyurun hem de piknik keyfinizi ikiye katlayın diye sizin için nefis tarifler derledik. Çeşit bol olsun diye telaşa kapılabilirsiniz ancak bu tariflerin hazırlanması oldukça kolay. İşte pizzadan limonataya, börekten kruvasana çeşit çeşit piknik tarifleri...
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Pratik pizza tarifi
Pizza sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Hele ki birkaç temel malzemeyle kısa süre içinde evde yapılan pratik pizzaların tadına doyum olmuyor. Bu pizzayı kahvaltılarda ve 5 çaylarında tüketebileceğiniz gibi yanınızda pikniklere bile götürebilirsiniz. İşte evde yapıp zevkle yiyebileceğiniz pratik pizzanın tarifi...
Kruvasan Fransızların özellikle kahvaltıda kahveyle birlikte tükettikleri pek meşhur bir tatlı. Bu tatlıyı hamur açarak yapabileceğiniz gibi pratik olması açısından milföy hamuru kullanarak da kısa sürede yapabilirsiniz. Çikolatalı kruvasan tarifimiz sizin için geliyor, mutlaka denemelisiniz.
Sıcak günlerde içimizi serinleten en güzel soğuk içecek bol naneli bir limonatadır. Dondurulmuş limon ve portakalla yapabileceğiniz bu nefis ev yapımı limonata tarifini çocuk büyük herkes çok beğenecek. Bundan sonra bir daha marketten limonata almayacaksınız. Afiyet olsun...
Ton balığı pratik lezzetler arayanların favori malzemelerinden. Özellikle sandviç ve salatalara çok yakışan ton balığını biz de makarna salatasına ekledik. Garnitür ve mısırın da eşlik ettiği ton balıklı makarna salatasının lezzetine de kolaylığına da bayılacağınızdan eminiz. İşte enfes ton balıklı makarna salatası tarifi...
Şeker kullanmadan yapabileceğiniz enfes muz lokmalarını ister tatlı kriziniz tutunca yemek için iş yerinize götürün isterseniz de piknikte sevdiklerinizle paylaşın. Her koşulda çok lezzetli olacağı garanti. İşte şeker tüketmeden tatlı yemek isteyenler için şekersiz muz lokmaları tarifi...
Omega 3 içeren tek sebze olan semizotu, ilkbahar ve yaz aylarının en gözde yeşilliklerinden. Özellikle salata olarak tüketilince tadına doyum olmuyor. Semizotunu farklı bir lezzete dönüştürmek istiyorsanız, taratorlu semizotu salatası tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Birkaç dakikada içinde hazırlayıp kısa sürede ikram edebileceğiniz basit bir börek tarifi mi arıyorsunuz? Sosisli börek bu tanıma çok uygun bir lezzet. Kolayca yapabileceğiniz sosisli böreği ister çayın yanında ya da kahvaltıda yiyin ister paketleyip pikniğe götürün. İşte leziz sosisli börek tarifi...
Çay geçmişten bugüne sıcak içilen bir içecekti ama artık soğuk çayı da en az sıcak çay kadar zevkle tüketir olduk. Özellikle limon, şeftali gibi meyvelerle tatlandırılmış soğuk çaylara bayılıyoruz. Peki bu çayları evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte buz gibi lezzetli ev yapımı şeftalili soğuk çay tarifi...
Çocukların en sevdiği atıştırmalıkların başında gelen ve halk arasında "süt burger" diye bilinen krema dolgulu pancake sandviçleri evde kendiniz de kolayca yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik gayet kolay bir şekilde hazırlayıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İşte tüm ipuçları ve püf noktalarıyla evde pancake sandviç yapılışı...
Kolayca hazırlayıp misafirlerinize sunabileceğiniz enfes bir atıştırmalık peynirli tartolet. Çok pratik ve lezzetli olan tartoletleri denemek isterseniz, leziz peynirli tartolet tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Evinizde, film izlerken veya iş yerinizde çalışırken bir şeyler atıştırmak istediğiniz anlarda, imdadınıza yetişecek bir atıştırmalık bademli ballı bisküvi. Hazırlanması oldukça pratik olan bademli ballı bisküvileri denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Ekmek yemek istemeyen, glutensiz beslenenler için enfes bir kanepe tarifimiz var. Gayet hafif olan bu atıştırmalık çok da lezzetli. Üzerine somon füme eklediğinizde de bambaşka bir lezzete kavuşan bu kanepeyi mutlaka deneyin.
Yoğurtlu garnitür salatası, tam da hafif ama lezzetli bir atıştırmalık arayanlara göre. Ana yemekten çay saatlerine her sofraya yakışıyor. Ayrıca kısa süre hazırlanması ve doyurucu olması da en sevilen salatalardan biri haline getiriyor. Eğer siz de hazırsanız, işte yoğurtlu garnitür salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Elma özellikle kış aylarının en sevilen meyvelerinden. Üstelik tam bir sağlık deposu. Elmayı, her evde bulunan birkaç basit malzemeyle bir araya getirerek nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, hazırlanma süresi çok kısa olan bu tatlı içinde ilave şeker barındırmadığı için sağlıklı bir atıştırmalık arayanları da mutlu edecek.
İsterseniz diyetinizi bozmayacak bir öğlen öğünü, isterseniz işten eve gelip akşam yemeği hazırlamak istemediğiniz günler için kurtarıcı bir yemek... Hele ki tavuklarınızı önceden haşlayıp bir kenara koyarsanız, tek yapmanız gereken yoğurdu diğer malzemelerle karıştırıp ekmeğin arasına yerleştirmek olacak. Ne kadar zor olabilir ki?
İçindeki kuru üzüm ve bal sayesinde tam bir enerji deposu olan bu atıştırmalık, büyükleri de çocukları da çok mutlu edecek bir tarif. Bir lokmada tatlı ihtiyacınızı da gideren bu enerji toplarını ister evde hazırlayıp iş yerine götürün, ister çocuğunuzun beslenme çantasına koyun.
Yaz aylarında canı yemek yapmak istemeyenlerin kurtarıcısıdır karpuz-peynir-ekmek üçlüsü. Peki bu muhteşem üçlüyü daha şık bir sunumla misafirlerinize ikram etmeye ne dersiniz? Karşınızda karpuzlu kanepeler...
Sofranızı pirinç köftenin çıtır çıtır lezzetiyle renklendirmeye ne dersiniz? Kolay bir şekilde hazırlanmasının yanı sıra görünümüyle de iştah kabartan pirinç köftesi, tarif listenizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isterseniz, yapılışı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...