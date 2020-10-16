Pekmezli tahinli çörek sofraların vazgeçilmezi oldu

Bayır, şöyle devam etti: "Şehir dışından pekmezli tahinli çöreğe çok fazla talep var. Bunun yanında tereyağlı, fıstıklı, tuzlu çörek ve şekerli çörek çeşitlerini de yapıyoruz. Çöreklerimizin fiyatı ise 14 TL’den başlıyor. Son günlerde pekmezli çöreğin siparişlerine yetişemiyoruz. Çok fazla rağbet var. Lezzeti tadı ve tazeliğiyle burada odun ateşinde pişirip satışa sunuyoruz.”