Palamutun tam zamanı! İster fırında yapın ister tuzlama yapın uzun süre saklayın

PALAMUDUN 5-6 ÇEŞİT YEMEĞİ VAR Sezonun iyi başladığını ifade eden Hakan Taslı, "Denizdeki bolluk güzel. Mezgit ve palamut çok çıkıyor. Ama barbunda kıtlık yaşıyoruz. Palamudun bol olması restoranlarda da çok tercih edilme sebebi. Palamudun 5-6 çeşit yemeği var. Ancak palamut balığı diğer balıklara nazaran ağır bir balıktır. Sindirmesi hiç basit değildir. Bu nedenle kızartma yerine fırını tercih edilirse lezzetli bir yemek olur" dedi.