Paket Servis Hizmeti Veren 7 Lezzet Noktası

Antica Locanda 10 yıl kadar önce Toscanalı şef Gian Carlo Talerico ve eşi Beldan Erkkul tarafından bir zamanlar ekmek fırını olan tarihi bir binada açılan Antica Locanda tam bir klasik İtalyan restoranı. Şef Toscanalı ama menüsünde İtalya’nın farklı bölgelerinden yemekler sunuluyor. Tabii köklerinden aile reçeteleri de var. Hem taze makarnaları hem de et yemekleri çok lezzetli.