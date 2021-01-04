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Hürriyet
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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 04 Ocak 2021 - 10:56 | 

Paket Servis Hizmeti Veren 7 Lezzet Noktası

Restoranda keyifle yemeğimizi yemenin tadı bir başka olsa da içerisinden geçtiğimiz süreç bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var diyor.

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1Peki restoranda yemelere doyamadığımız lezzetleri evinizde yemeye ne dersiniz
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Peki restoranda yemelere doyamadığımız lezzetleri evinizde yemeye ne dersiniz?

2Bedir Usta
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Bedir Usta

Kebap ustası Bedri Usta’nın imzasını taşıyan restoran, lezzetli yemekleri ve şık sunumlarıyla tanınıyor.

3Muutto
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Muutto

Şef Umut Karakuş’un Kadıköy’ün mahalle havasını yaşatan bir sokağında göç mutfağı konseptiyle açtığı Muutto’da kuzu ciğer, kaburga, kokoreç, söğüş ve falafel, dürüme sarılarak servis ediliyor. Ayrıca bir de meze barı var.

4Yanyalı Fehmi
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Yanyalı Fehmi

1919 yılında Fehmi Sönmezler tarafından açılan Yanyalı Fehmi, İstanbul’un tarihi ve sevilen lokantalarından.

5Antica Locanda
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Antica Locanda

10 yıl kadar önce Toscanalı şef Gian Carlo Talerico ve eşi Beldan Erkkul tarafından bir zamanlar ekmek fırını olan tarihi bir binada açılan Antica Locanda tam bir klasik İtalyan restoranı. Şef Toscanalı ama menüsünde İtalya’nın farklı bölgelerinden yemekler sunuluyor. Tabii köklerinden aile reçeteleri de var. Hem taze makarnaları hem de et yemekleri çok lezzetli.

6Forno Balat
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Forno Balat

Balat’ta bulunan restoranın kahvaltısı, pizza ve pideleri denemeye değer lezzette.

7Kanaat Lokantası
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Kanaat Lokantası

Ev yemekleriyle ünlü Kanaat Lokantası şimdi paket servis olarak hizmet veriyor.

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