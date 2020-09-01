Osmanlı meyveli etli yemekleri işletmelere kazandırılacak

Türk mutfağının dünya genelinde duyulmayı hak ettiğini vurgulayan Güldemir, “Eğitimim süresince profesyonel aşçıların hep Türk mutfağının çok güzel bir mutfak olduğunu ancak hak ettiği değere kavuşamadığını söylediklerini duydum. Harika bir mutfağımız var ama dünya bizi tanımıyor. Bu hayıflanmalar bizim içimizde hep bir ‘keşke’ olarak kaldı. Biz bu projeyi hazırlarken keşkelerimizden yola çıktık. Çünkü profesyonel mutfaklardaki aşçıların elinde düzgün ve uygulanabilir bir tarif olmadığı sürece ürün çıkartamazlar ya da kendi kültürlerinde bulunmayan bir içeriği kendi işletmelerine kolayca taşıyamazlar. Biz hazırladığımız bu standart tariflerin aşama aşama Türk kültürüne uygun hale gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı da Türk mutfağının araştırılması ve geliştirilmesine yönelik, 2020 yılını Türk mutfağı yani gastronomi yılı olarak ilan etti. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak üzerimize düşen bu görevi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz.” diye belirtti. Toplamda 10 ders boyunca sürecek eğitim, 11 Eylül Cuma günü aşçılara katılım belgelerinin teslim edilmesiyle son bulacak.