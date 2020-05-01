Odun ateşinde pişirilen tahinli pide Aksaray'da ramazanın gözdesi

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduklarını kaydeden Şen, ”Az talep olur, diye endişeleniyorduk ama şükür yoğun ilgi bu yıl da sürüyor. Saat 04.00te fırına gelip hamurumuzu 3 çeşit un katarak yoğuruyoruz sonra tek tek keserek yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Büyükçe açılan yufkanın üzerine tahin dökülerek rulo şeklinde kıvrılıyor. Parçalara ayırarak gül şekli verilen hamur, fırında 30 dakika pişirilerek hazır hale getiriliyoruz. Pişen tahinlileri dışarıda soğutup tek tek paketliyoruz. İşletme olarak sade tahinlinin yanında şekerli ve cevizli tahinli de üretiyoruz" diye konuştu.