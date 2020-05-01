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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 09:57,

Odun ateşinde pişirilen tahinli pide Aksaray'da ramazanın gözdesi

Aksaray’da, Orta Anadolu’nun yöresel lezzeti olan, odun ateşi ile taş fırında pişirilen tahinli pideye, ramazan ayında ilgi artıyor.

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Aksaray’da, Orta Anadolu’nun yöresel lezzeti olan, odun ateşi ile taş fırında pişirilen tahinli pideye, ramazan ayında ilgi artıyor.

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Un, şeker, maya, su ve bol tahinden yapılan, odun ateşi ile taş fırında yarım saat pişirilen tahinli pide, Orta Anadolu’da özellikle ramazan ayında sofralarda yer alıyor.

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Aksaray Belediyesi’nce koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayanlar için il dışındakiler de dahil olmak üzere kargoyla ücretsiz olarak evlerine gönderiyor.

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Tok tutması ve lezzetiyle ilgi gören tahinli pideye, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayanlar için de Aksaray Belediyesi’nce çözüm üretildi.

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İl dışı dahil sosyal medyadan belediyeye tahinli pide talebinde bulunanlara, yanında maske ve kolonya ile birlikte kargoyla evlerine ücretsiz gönderiyor. Ramazan ayı boyunca da 40 bin tahinli pide gönderilmesi planlanıyor.

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Yöresel lezzeti ailecek çalıştırdıkları fırında, 35 yıldır üreten Süleyman Şen, ramazan ayında sadece tahinli pide yaptıklarını belirtti.

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Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduklarını kaydeden Şen, ”Az talep olur, diye endişeleniyorduk ama şükür yoğun ilgi bu yıl da sürüyor. Saat 04.00te fırına gelip hamurumuzu 3 çeşit un katarak yoğuruyoruz sonra tek tek keserek yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Büyükçe açılan yufkanın üzerine tahin dökülerek rulo şeklinde kıvrılıyor. Parçalara ayırarak gül şekli verilen hamur, fırında 30 dakika pişirilerek hazır hale getiriliyoruz. Pişen tahinlileri dışarıda soğutup tek tek paketliyoruz. İşletme olarak sade tahinlinin yanında şekerli ve cevizli tahinli de üretiyoruz" diye konuştu.

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Ürettikleri tahinli pideyi Aksaray merkezde sattıklarını belirten Süleyman Şen, talep doğrultusunda İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Yalova'ya da kargoyla gönderdiklerini söyledi.

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Şen, ”Şehrimizin meşhur lezzetini talep eden tüm illere paket yapıp gönderiyoruz. Bu yıl koronavirüs nedeniyle bir ilk gün biraz az üretim yaptık. Baktık yoğun talep var üretimi artırdık. Şükür ramazan ayı bereketli geçiyor. Bu tahinlinin en büyük özelliği meşe ve çam ağaçlarının odunlarının ateşinin közünde dinlenerek pişmesi ayrı bir lezzet katıyor" dedi.

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Tahinli pide satın alan Hülya Gezginci ise ”Her ramazan ayında alıyoruz. Aksaray’a özgü bir damak tadı. Severek tüketiyoruz. İftar sofralarında ve sahurda en bizim soframızın baş tacı. Şimdi buradan hem evime aldım hem de büyükşehirlerdeki yasaklardan dolayı evlerinde kalan yakınlarıma hediye olarak kargo yoluyla İstanbul ve Konya’ya göndereceğim” dedi.

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