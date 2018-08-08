Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
Nişantaşı'na gidince mutlaka uğramanız gereken 10 mekân
Nişantaşı'nın sınırsız sayıdaki seçenekleri arasından sizi hiç üzmeyecekleri seçtik...
Cabbar merak uyandırıyor
Yolunuz Nişantaşı’na düştüyse onlarca mekân arasından sizin için en uygun olanına karar vermek biraz zamanınızı alabilir. Sizin için bu listeyi daralttık. İşte Nişantaşı’na gittiğinizde uğramaktan pişman olmayacağınız 10 adres!Pandemi döneminde sessiz sedasız inşaat sürecini sürdüren ve yine sessiz sedasız kapılarını açan İstanbul’un yeni gözdesi Cabbar açıldığı günden bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor.Serkan Koca ve Bora Berber ortaklığında açılan Cabbar ilk gün misafirlerinden tam not aldı ve müdavimlerini oluşturdu bile.Başak Dizer ve Deniz Marşan’ın sahibi olduğu Rumen Rumors’un olduğu yerde konuşlanan Cabbar’ın konuşulan dekoru kadar yemekleri de dillerde. Kibar, şık, nezih, bir Ocakbaşı olan Cabbar’ın mutfağı ise Mardinli şef Selim Dinler’e emanet. Geleneksel yapısından uzaklaşmadan sunulan Ocakbaşı lezzetlerinin konuşulduğu Cabbar, Nişantaşının en bilinen Valikonağı girişinde ve Harbiye kavşağında. Askeri Müzeyi geçince hemen sağda…
Ministry of Coffee’de bilindik kahvelerin yanında dünyada çok rastlanan bizim ise daha yeni öğrenmeye başladığımız özel kahve lezzetlerini tadabilirsiniz. Üstelik kahvenizi yudumlarken üst kattaki kitapları karıştırmak hoşunuza gidecek.
MOC Nişantaşı
Pizza tutkunuysanız, artık yeni bir favori pizzacı aramanıza gerek yok. Nişantaşı’nın yükselen yıldızı 400 Derece’nin incecik hamurlu pizzaları iştahınızı kabartacak. Pizza bambi ve caprino’yu denenecekler listenize ekleyin deriz.
400 Derece Pizza
Neredeyse her gün dolu olan, hatta cuma ve cumartesi günleri içeri girmenin bile oldukça zor olduğu Kozmonot, uzay teması üstüne kurulmuş. Mekânda glam, hard rock, jazz, chill-out tarzı müzikler çalıyor. Uzay havası almak size iyi gelecek!
Kozmonot Pub
Evcil hayvanınız da hoş vakit geçirsin istiyorsanız Lucky and Friends tam size göre. Siz kahvenizi yudumlarken o da kendine özel kabından mamasını yiyecek.
Lucky and Friends