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GeriNerede Ne Yenir Nişantaşı'na gidince mutlaka uğramanız gereken 10 mekân
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Hürriyet
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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
Haber Giriş: 08 Ağustos 2018 - 10:47,

Nişantaşı'na gidince mutlaka uğramanız gereken 10 mekân

Nişantaşı'nın sınırsız sayıdaki seçenekleri arasından sizi hiç üzmeyecekleri seçtik...

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1Cabbar merak uyandırıyor
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Cabbar merak uyandırıyor

Yolunuz Nişantaşı’na düştüyse onlarca mekân arasından sizin için en uygun olanına karar vermek biraz zamanınızı alabilir. Sizin için bu listeyi daralttık. İşte Nişantaşı’na gittiğinizde uğramaktan pişman olmayacağınız 10 adres!Pandemi döneminde sessiz sedasız inşaat sürecini sürdüren ve yine sessiz sedasız kapılarını açan İstanbul’un yeni gözdesi Cabbar açıldığı günden bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor.Serkan Koca ve Bora Berber ortaklığında açılan Cabbar ilk gün misafirlerinden tam not aldı ve müdavimlerini oluşturdu bile.Başak Dizer ve Deniz Marşan’ın sahibi olduğu Rumen Rumors’un olduğu yerde konuşlanan Cabbar’ın konuşulan dekoru kadar yemekleri de dillerde. Kibar, şık, nezih, bir Ocakbaşı olan Cabbar’ın mutfağı ise Mardinli şef Selim Dinler’e emanet. Geleneksel yapısından uzaklaşmadan sunulan Ocakbaşı lezzetlerinin konuşulduğu Cabbar, Nişantaşının en bilinen Valikonağı girişinde ve Harbiye kavşağında. Askeri Müzeyi geçince hemen sağda…

2
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Must Nişantaşı

İddialı yemekleri ve iç açıcı mimarisiyle Nişantaşı’nın yeni gözdesi Must, iyi müziğiyle de kendine hayran bırakıyor. Sizi de müdavimlerinden biri yapmak için dünya mutfağından zengin lezzetleri tabağınıza getiriyor. Odun fırınında pişen Napoli pizzasını mutlaka deneyin.

3
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MOC Nişantaşı

Ministry of Coffee’de bilindik kahvelerin yanında dünyada çok rastlanan bizim ise daha yeni öğrenmeye başladığımız özel kahve lezzetlerini tadabilirsiniz. Üstelik kahvenizi yudumlarken üst kattaki kitapları karıştırmak hoşunuza gidecek.

4
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Gravite Coffee

Teşvikiye’nin üçüncü dalga kahvecilerinden biri olan Gravite, arkadaş buluşmalarının vazgeçilmez adreslerinden biri. Kahvenizin yanına tiramisu söylemeyi unutmayın.

5
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400 Derece Pizza

Pizza tutkunuysanız, artık yeni bir favori pizzacı aramanıza gerek yok. Nişantaşı’nın yükselen yıldızı 400 Derece’nin incecik hamurlu pizzaları iştahınızı kabartacak. Pizza bambi ve caprino’yu denenecekler listenize ekleyin deriz.

6
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Zamane Kahvesi

Menüsüne bakınca mekânın ismine nasıl uyduğunu anlayacaksınız. Listede Osmanlı Çayı’ndan mistik çaya çok fazla “değişik” içecek olmakla birlikte yemekleri ve tatlıları da göz ardı edilemeyecek ölçüde lezzetli.

7
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Kozmonot Pub

Neredeyse her gün dolu olan, hatta cuma ve cumartesi günleri içeri girmenin bile oldukça zor olduğu Kozmonot, uzay teması üstüne kurulmuş. Mekânda glam, hard rock, jazz, chill-out tarzı müzikler çalıyor. Uzay havası almak size iyi gelecek!

8
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Virginia Angus

Şehrin en güzel hamburgercisi sıfatını aldığı ödülle kanıtlamış Virginia Angus. Asla pişman olmayacağınız bir hamburger deneyimi ile tekrar gitmek isteyeceğiniz mekânlar arasına gireceğinden şüphemiz yok.

9
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Lucky and Friends

Evcil hayvanınız da hoş vakit geçirsin istiyorsanız Lucky and Friends tam size göre. Siz kahvenizi yudumlarken o da kendine özel kabından mamasını yiyecek.

10
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Sunday Teşvikiye

İçeri ilk girdiğiniz andan itibaren sıcacık ortamıyla sizi kendisine çeken Sunday kitap-kahve ikilisi için Nişantaşı’ndaki en iyi yerlerden biri. Çalışırken yarı yolda kalmamanız için üst kattaki masalarında üçlü priz ve masa lambası da bulunuyor.

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