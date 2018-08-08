Nişantaşı'na gidince mutlaka uğramanız gereken 10 mekân

Cabbar merak uyandırıyor Yolunuz Nişantaşı’na düştüyse onlarca mekân arasından sizin için en uygun olanına karar vermek biraz zamanınızı alabilir. Sizin için bu listeyi daralttık. İşte Nişantaşı’na gittiğinizde uğramaktan pişman olmayacağınız 10 adres!Pandemi döneminde sessiz sedasız inşaat sürecini sürdüren ve yine sessiz sedasız kapılarını açan İstanbul’un yeni gözdesi Cabbar açıldığı günden bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor.Serkan Koca ve Bora Berber ortaklığında açılan Cabbar ilk gün misafirlerinden tam not aldı ve müdavimlerini oluşturdu bile.Başak Dizer ve Deniz Marşan’ın sahibi olduğu Rumen Rumors’un olduğu yerde konuşlanan Cabbar’ın konuşulan dekoru kadar yemekleri de dillerde. Kibar, şık, nezih, bir Ocakbaşı olan Cabbar’ın mutfağı ise Mardinli şef Selim Dinler’e emanet. Geleneksel yapısından uzaklaşmadan sunulan Ocakbaşı lezzetlerinin konuşulduğu Cabbar, Nişantaşının en bilinen Valikonağı girişinde ve Harbiye kavşağında. Askeri Müzeyi geçince hemen sağda…