Obeziteye dikkat! KadÄ±nlarda meme kanserini tetikliyor

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HATALI BESLENME

Yine araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re bu Ã§evresel faktÃ¶rlerin yÃ¼zde 30â€™unu beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±z oluÅŸturuyor. HatalÄ± beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±z ise obeziteye yol aÃ§arken obezitenin Ã¶zellikle meme kanser ile doÄŸrudan iliÅŸkisi bulunuyor. Meme kanseri kandÄ±nlarda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len kanser tÃ¼rÃ¼ olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Obezite nedeniyle vÃ¼cuttaki yaÄŸ dokusunun artmasÄ±nÄ±n kadÄ±nlardaki Ã¶strojen hormonunun artÄ±ÅŸÄ±na yol aÃ§arak meme kanserine yakalanma riskini yÃ¼kselttiÄŸini belirten Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Dyt. Selva OturakÃ§Ä±ibogil, bu hastalÄ±ktan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in doÄŸru ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin bir yaÅŸam tarzÄ± haline getirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek uyarÄ± ve Ã¶nerilerde bulundu.

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ÃœLKEMÄ°ZDE OBEZÄ°TE SIKLIÄžI ATRIYOR

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunu halini almÄ±ÅŸ olan obezite,vÃ¼cutta aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸ birikimi sonucu ortaya Ã§Ä±kan ciddi ve kronik bir hastalÄ±ktÄ±r. DSÃ– (DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼) verilerine gÃ¶re dÃ¼nya genelinde obezite sÄ±klÄ±ÄŸÄ± son on yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ kat artÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸtir. Yine DSÃ–â€™nÃ¼n â€˜Avrupa BÃ¶lgesi Obezite Raporuâ€™nun 2022 yÄ±lÄ± verilerine gÃ¶re obezite sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu Ã¼lke TÃ¼rkiye olarak bildirilmektedir. Buna gÃ¶re Ã¼lkemizdeki yetiÅŸkin nÃ¼fusun yÃ¼zde 66,8â€Ÿi fazla kilolu,yÃ¼zde32,1â€Ÿi ise obez olarak tanÄ±mlanmaktadÄ±r.

OBEZÄ°TE Ã–STROJEN HORMONUNU ARTIRIYOR

YÃ¼ksek oranda yaÄŸlÄ± gÄ±dalarla beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, hareketsizlik, genetik ve hormonal faktÃ¶rlerin meme kanseri ile iliÅŸkili olduÄŸu bilinmektedir. YanlÄ±ÅŸ beslenme nedeniyle geliÅŸen obzezite, vÃ¼cuttaki yaÄŸ dokusunun artmasÄ±na yol aÃ§arak kadÄ±nlarda salgÄ±lanan Ã¶strojen hormonunun artÄ±ÅŸÄ±nÄ± destekler. Ã–strojen hormonu ise meme kanseri geliÅŸme riskini artÄ±ran Ã¶nemli bir faktÃ¶rdÃ¼r.

BKÄ° ARTTIKÃ‡A MEME KANSERÄ° RÄ°SKÄ° DE ARTIYOR

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda obez kadÄ±nlarda artÄ±ÅŸ gÃ¶steren Ã¶strojen seviyesinin kanser ile doÄŸrudan iliÅŸkisi olduÄŸu belirlenmiÅŸtir. Beden Kitle Ä°ndeksi (BKÄ°) 40â€™tan bÃ¼yÃ¼k olan kadÄ±nlarda meme kanseri nedeniyle Ã¶lÃ¼m riski, BKÄ° 18-24,9 arasÄ±nda olan kadÄ±nlara gÃ¶re iki kat artÄ±ÅŸ gÃ¶sterir. ObeziteninÃ¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi ve tedavi edilmesi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kÃ¼resel bir saÄŸlÄ±k sorunu halini almÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Bu nedenle obeziteninmeme kanseri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nlenebilir bir risk faktÃ¶rÃ¼ olmasÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, toplumda obezite ile yapÄ±lacak etkili mÃ¼cadele sayesinde kadÄ±nlarda rastlanan meme kanseri gÃ¶rÃ¼lme oranlarÄ± azaltÄ±labilir.

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Dyt. Selva OturakÃ§Ä±ibogil, obeziteden korunmak iÃ§in ise ÅŸu Ã¶nerilerde bulundu.



Kilo kontrolÃ¼nÃ¼zÃ¼ saÄŸlayÄ±n. Fazla kilolarÄ±nÄ±zdan kurtulmak iÃ§in gerekirse bir uzmandan yardÄ±m almaktan Ã§ekinmeyin ve uygun bir tedavi planÄ± belirleyin

Her besin grubundan dengeli bir ÅŸekilde beslenin. Sebze ve meyveleri mevsiminde ve taze olarak tÃ¼ketin

Raf Ã¶mrÃ¼ uzun, bol kalori iÃ§eren hazÄ±r gÄ±dalardan uzak durun

Fast-Food tarzÄ± beslenmeden kaÃ§Ä±nÄ±n

DoÄŸal olmayan ÅŸeker tÃ¼ketmeyin ve gÃ¼nlÃ¼k tuz alÄ±nÄ±mÄ±nÄ±zÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±n

Yemeklerinizi piÅŸirirken haÅŸlama-fÄ±rÄ±nlama gibi saÄŸlÄ±klÄ± yÃ¶ntemleri tercih edin

Yemeklerinizi yavaÅŸ yavaÅŸ yemeyi bir alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirin

GÃ¼n iÃ§erisinde yeterli miktarda su tÃ¼ketin ve bunun iÃ§in susamayÄ± beklemeyin

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DoymuÅŸ yaÄŸlarÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar az tÃ¼ketmeye Ã¶zen gÃ¶sterin

Fiziksel aktivite dÃ¼zeyinizi artÄ±rarak dÃ¼zenli egzersiz yapmayÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirin