Bu boşanma zorlu geçecek!

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İlk etapta mal paylaşımı konusunda uzlaşı sağlayan Beliz Mercan, iki gün sonra bu protokolden vazgeçerek, daha fazla talepte bulunmuş. Beliz Mercan’ın, protokolde belirlenen miktarın iki katını istediği iddia ediliyor.

Bu süreçte Beliz Mercan’ın eşini itibarsızlaştırmaya yönelik çeşitli iddialarda bulunduğu ve bu doğrultuda iftira girişimlerinde bulunduğu öne sürülüyor. Bu gelişmeler üzerine Tansel Mercan’ın çekişmeli boşanma davası açtığını öğrendim.

Beliz Mercan, moda çevrelerinde yakından tanınan bir isim; moda markası Lol’ün ortaklarından biri... Sosyal medyada da oldukça takipçi var. Bu nedenle bu boşanma davasının seyrinin nasıl sonuçlanacağı bayağı ilgi çekecek gibi! Ben de takip etmeye devam edeceğim.

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Ofiste pasta sürprizi

Abdi İbrahim İlaç Sanayi Firması’nın patronu Nezih Barut, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. Eşi Berrak Barut, oğlu İbrahim Barut ve kızı Alpin Barut Albayrak’ın organize ettiği sürpriz kutlamada, Barut’a ofisinde pasta kesildi. Aile içinde sıcak bir ortamda gerçekleşen bu özel kutlama, Nezih Barut’un doğum gününe neşe kattı. Barut ailesi, bu mutlu anı birlikte paylaşarak keyifli anlar yaşadı.

Aşkı için GS’li oldu!

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Erdinç Acar, güzel sunucu Sezgi Sena Akay’a gönlünü kaptırdığını geçtiğimiz hafta ben yazmıştım. Bir aydır birlikte olan çifti, Galatasaray-Paok maçında birlikte gördüm. Çiftin keyifleri oldukça yerindeydi. İlginç bir detay ise Sezgi Sena Akay’ın aslında Fenerbahçeli olması. Ancak güzel sunucunun, Erdinç Acar’a duyduğu aşk nedeniyle Galatasaraylı olmuş meğer!

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Ödüllü mimardan sergi

Mimarlık dünyasında olduğu kadar sanat alanında da adından söz ettiren Oytun Berktan, mübadelenin 100. yılına özel “Göç ve Aşk” temalı resim sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 5-26 Ekim tarihleri arasında Goba Art & Design Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Berktan, sergide zorunlu göçlerin derin acılarını farklı tekniklerle işlerken, “Mübadeleye Ağıt” adlı şiir ve ses kaydıyla duygusal bir performans sunacak. “Maison Francaises Interior Awards” jürisi tarafından “en iyi doğa evi mekan tasarımı” ödülüne layık görülen Oytun Berktan, 26 Ekim’de Kapadokya’da “Chez Galip” Seramik Galerisi kaya salonda özel bir konser vererek, gelirini sokak hayvanları yararına bağışlayacak.

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