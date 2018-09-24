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Ne kadar yerseniz yiyin, kilo aldırmayan 15 yiyecek
Bu yiyecekleri bol bol yiyen kilo almıyor, veriyor...
"Kalorisiz yiyecek" diye bir şey yoktur. Yediğimiz en hafif meyveler sebzeler bile vücudumuza girip sindirildiğinde kaloriye dönüşür. Ancak kilo aldırmayan yiyeceklerden bahsedebiliriz ki bunlar genelde nişastalı olmayan sebzeler ve meyvelerdir.
Bu sebze ve meyvelerin proteini yüksek olmasa da vitamin, antioksidan ve diğer besleyici maddeler açısından zengin oldukları söylenebilir. Öte yandan başlık sizi yanıltmasın: Ne yerseniz yiyin, fazlası zarardır ve kilo aldırabilir. O nedenle tek bir besini sınırsız yemek hatasına sakın düşmeyin. Yine de "Gönül rahatlığıyla bol bol ne yiyebilirim?" derseniz işte cevabı...
Kereviz sapının yüzde 95'i su olsa da bu sağlığınıza faydalı olmadığı anlamına gelmez. Kereviz potasyum, folik asit, lif zenginidir ve günlük K vitamini ihtiyacınızın yüzde 30'unu karşılayabilir. Dahası bir porsiyonu sadece 6 kaloridir. Ne kadar taze tüketirseniz o kadar iyi olduğunu da unutmayın. Çünkü kereviz saplarının suyu çekildikçe besleyiciliği de azalır.
Kereviz sapı
Kıvırcık karalahananın bir fincanı 33 kaloridir. Buna karşın her porsiyonunda 3 gram protein ve 2,5 gram lif bulunur. Üstelik omega-3 yağ asidi bulunduran nadir sebzelerdendir. Karalahana ayrıca vitamin ve folik asit açısından da zengindir.
Kıvırcık karalahana
Çoğunluğu su olan salatalığın, bir porsiyonu sadece 16 kaloridir. Besleyici maddelerinin çoğunluğu kabuğunda ve çekirdeklerindedir. Bu nedenle soymadan yemeyi tercih edin. Söz konusu besleyici maddeler lif ve gözlere iyi gelen bir A vitamini türü olan betakarotendir.
Salatalık
Yapılan araştırmalar, günlük beslenmesine greyfurtu dâhil eden kişilerde, kilo kaybı yaşandığını gösteriyor. Çünkü greyfurt, kan şekerini düzenleyen ve sizi uzun süre tok tutan lifli bir meyve. Yarım greyfurtta sadece 50 kalori var. Üstelik greyfurtta bulunan C vitamini, kanser ve kalp sorunları yaşama riskinizi azaltıyor. Greyfurt ayrıca kolesterolü düşürüyor, sindirimi kolaylaştırıyor. Yapısındaki folik asit sayesinde hamileler için vazgeçilmez bir meyve.
Greyfurt
Brokolinin besleyiciliğinden faydalanmak istiyorsanız ya çiğ ya da hafifçe buharda pişmiş şekilde tüketmelisiniz. Vücudumuza çevremiz ya da yediklerimiz vasıtasıyla giren kanser yapan maddeleri etkisiz hale getiren bir antikarsinojen olan sulforafan içeriyor. Bunun yanında A, C, E, K vitaminleriyle dolu. Bir porsiyon buharda brokoli, günlük lif ihtiyacınızın yüzde 20'sini karşılıyor. Dahası bir porsiyonu sadece 31 kalori.
Brokoli
Turuncu kavun, göz sağlığına faydalı bir A vitamini türü olan betakaroten açısından portakal, greyfurt, şeftali, mango gibi diğer birçok turuncu meyveye göre daha zengin. Bir fincan turuncu kavunda günlük A ve C vitamini ihtiyacınızın tamamı, ayrıca da potasyum bulunuyor. Üstelik yüzde 90'ı su olduğu için bir porsiyonu sadece 55 kalori.
Turuncu kavun
Böğürtlen de biğer birçok orman mevyesi gibi, C vitamini açısından ve bioflavonoid olarak bilinen antioksidanlar açısından çok zengindir. Böğürtlen ayrıca sindirimi kolaylaştırır, uyanık kalmanızı sağlar, dokuları sıkılaştırarak cildinizin daha genç görünmesine neden olur. Bir porsiyonu ise sadece 62 kaloridir.
Böğürtlen
Portakal deyince herkesin aklına C vitamini gelir. Ancak narenciye türü meyvelerin birçok faydası vardır. C vitamini kolajen üretimi için çok kritik olduğu için, portakal cildi hasardan korur ve görünümünü iyileştirir. Ayrıca bir orta boy portakal 80 kalori civarındadır. Portakalın dışındaki beyaz kabuğunu sakın soymayın. Bu kısım, bolca lif içerir ve bu sayede kolesterolü düşürüp kan şekeri seviyelerini düzenler.
Portakal
Yeşil kavunun bir porsiyonu 64 kaloridir, yani turuncu kavundan biraz fazladır. Bu kalorinin çoğu, bir porsiyonunda bulunan 14 gram doğal şekerden gelir. Yeşil kavun ayrıca günlük C vitamini ihtiyacınızın yarısını karşılar. Sağlıklı bir cilt için çok önemli olan bakır açısından da zengindir.
Yeşil kavun