Mükemmel kahvaltıların sırrını açıklıyoruz!

Amazon Prime üyelerine özel indirimle alabileceğiniz bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın...
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Kalabalık kahvaltı sofralarının keyfi çok az şeyde var. Hele ki bu kallavi bir Türk kahvaltısı olursa tadından yenmiyor. Sizin için kahvaltı hazırlarken işinizi kolaylaştıracak birbirinden şık önerilerimiz var. 13-14 Ekim Amazon Prime Day günlerinde Amazon Prime üyelerine özel indirimlerle alabileceğiniz bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın...
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George Foreman 25041-56 Family Steel Grill, yatay ya da açılı pişirme için ayarlanabilir arka ayakları, pişirmeye hazır göstergesi ve 1650 watt gücüyle çok kullanışlı, üstelik çok kompakt bir tasarıma sahip. Kolay temizlenebilen yapışmaz plakaları ve damlama tepsisi de bulaşık derdinizin dermanı olacak.
Cuisinart 2 Hazneli Ekmek Kızartma Makinesi, Cpt160E hem şık hem de kullanışlı tasarımıyla çok beğeniliyor. İki adet ekmek yuvası ve buz çözdürme, kızartma ve tekrar ısıtma şeklinde üç fonksiyonu bulunan Cuisinart'ın 6 kızartma ayarı bulunuyor. Altındaki kırıntı tepsisiyle temizliği de kolay olan bu ekmek kızartma makinesi vazgeçilmezlerinizden olacak.
Nespresso C40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi, isterseniz espresso isterseniz de lungo yapabilmeniz için iki ayrı ayara sahip. 9 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanan bu kahve makinesi A+ enerji sınıfı üyesi. Küçük kapsülleri sayesinde temizliği de çok kolay olan Nespresso C40 Inissia tezgahta fazla yer kaplamamasıyla da göz dolduruyor.
Kahvaltıda smoothie sevenlerdenseniz, Arzum Shake 'N Take Kişisel Blender 300 W motor gücü ile mutfakta yardımcınız olacak. 570 ve 400 ml kapasiteli BPA içermeyen karıştırma şişelerine kolaylıkla içme kapağını ekleyerek istediğiniz yere götürebilir istediğiniz her an taze taze içeceğinizi tüketebilirsiniz.Arzum AR1032 damlamayı önleyen içme kapağı katlanabilir taşıma halkası ve kaydırmaz silikon halkası sayesinde sağlık lezzet tazelik işte sporda ve gezide istediğin her an sizinle.
Philips HD7301/00 Çay Makinesi, otomatik sıcak tutma özelliği sayesinde, siz kahvaltı keyfi yaparken çayınızı sizin için sıcak tutuyor. Kablo sarıcısı sayesinde de kullanmadığınız zamanlarda tezgahın üzerinde gereksiz kablo kalabalığı yaşamanızı önlüyor. 1,9 litre kapasiteli büyük su ısıtıcı haznesiyle tüm ailenize keyifle çay demleyebilirsiniz.
Sinbo SK-8007 kablosuz su ısıtıcı da tezgahta kablo sorunu yaşayanlar için birebir. Oldukça pratik ve ekonomik bir ürün olan Sinbo su ısıtıcı, öğrenci yurtları gibi kısıtlı alanlarda bile kolaylıkla kullanılabilir. Üstelik 1,8 litrelik hacmiyle çayın, kahvenin suyu hiç bitmez.
Cuisinart Çok İşlevli Yumurta Pişirme Makinesi ile artık yumurta yapmak hiç dert değil. Katı haşlama, poşe ve omlet yapabilen Cuisinart, pişirme bittiğinde sinyal vererek sizi uyarıyor. Makinenin beraberinde ölçme bardağı, 2 yumurta tutacağı, omlet ve poşe yumurta tepsisi ve 2 adet yumurta pişirme rafı da geliyor.