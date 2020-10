Mükemmel kahvaltıların sırrını açıklıyoruz!

Kahvaltıda smoothie sevenlerdenseniz, Arzum Shake 'N Take Kişisel Blender 300 W motor gücü ile mutfakta yardımcınız olacak. 570 ve 400 ml kapasiteli BPA içermeyen karıştırma şişelerine kolaylıkla içme kapağını ekleyerek istediğiniz yere götürebilir istediğiniz her an taze taze içeceğinizi tüketebilirsiniz.Arzum AR1032 damlamayı önleyen içme kapağı katlanabilir taşıma halkası ve kaydırmaz silikon halkası sayesinde sağlık lezzet tazelik işte sporda ve gezide istediğin her an sizinle.