Müdavimleri herkes bilsin istemiyor! Saat 14.00'ten sonra arasanız da bulamazsınız

Döner deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Ancak herkesin döner tercihi de farklı. Yağlı ya da yağsız; pilav üstü, dürüm ya da pide arası; yanında patatesle, ayranla ya da tek başına... Herkesin döner tercihi farklı olduğu için dönerini beğendiği adres de farklı oluyor. Sizin için İstanbul'un en lezzetli dönerlerini derledik…