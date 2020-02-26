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Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 10:40,
Müdavimleri herkes bilsin istemiyor! Saat 14.00'ten sonra arasanız da bulamazsınız
Herkesin döner tercihi farklı olduğu için dönerini beğendiği adres de farklı oluyor. Sizin için İstanbul'un en lezzetli dönerlerini derledik…
Döner deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Ancak herkesin döner tercihi de farklı. Yağlı ya da yağsız; pilav üstü, dürüm ya da pide arası; yanında patatesle, ayranla ya da tek başına... Herkesin döner tercihi farklı olduğu için dönerini beğendiği adres de farklı oluyor. Sizin için İstanbul'un en lezzetli dönerlerini derledik…
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