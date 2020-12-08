MasterChef'te yarışmacılara ter döktüren birbirinden nefis tatlı tarifleri

İzmir lokması tarifi İzmir en meşhur tatlısı olan lokma, herkesin sevdiği çıtır çıtır, nefis bir tatlıdır. Ege mutfağında tatlı olarak tüketilse de bazı yörelerde pişi gibi şerbetsiz, peynir ile de yenir. Ortası delikli halka şeklinde olana İzmir lokması, deliksiz, küçük yuvarlak şekilde olanlarına da saray lokması denilir. Sünnet düğünü, kandil, mevlüt, ya da cenaze gibi özel günlerde hazırlanan lokma, İzmir'in her köşe başında halka ikram edilir. Buna “lokma dökmek” ya da “lokma döktürmek” denir. Bu güzel tatlıyı evde denemek isterseniz diye tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...