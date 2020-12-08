MasterChef'te yarışmacılara ter döktüren birbirinden nefis tatlı tarifleri
MasterChef'te bireysel para ödüllü oyunlar hem yarışmacılar hem de seyredenler için oldukça keyifli oluyor. Yarışmada bu kez ödül oyununda yarışmacıların her biri birer tatlı yapıp birbirlerinin ürünlerini değerlendirecekler. Sizin için bu tatlı tariflerini bir araya getirdik.
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Çikolatalı sufle tarifi
Çikolatalı tatlıların başında gelen sufle, tatlı krizi yaşayanlar için vazgeçilmez lezzetler arasında yer tutuyor. Fransa kökenli olan sufle son zamanlarda popüler olduktan sonra, birçok kişi de evde bu tatlıyı denemek için araştırmalarını yapmaya başladı. Yapım aşaması keke benzese de sufle yapımının püf noktasını pişirme süresi oluşturuyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, kolay sufle tarifi ve malzemeleri.
İzmir en meşhur tatlısı olan lokma, herkesin sevdiği çıtır çıtır, nefis bir tatlıdır. Ege mutfağında tatlı olarak tüketilse de bazı yörelerde pişi gibi şerbetsiz, peynir ile de yenir. Ortası delikli halka şeklinde olana İzmir lokması, deliksiz, küçük yuvarlak şekilde olanlarına da saray lokması denilir. Sünnet düğünü, kandil, mevlüt, ya da cenaze gibi özel günlerde hazırlanan lokma, İzmir'in her köşe başında halka ikram edilir. Buna “lokma dökmek” ya da “lokma döktürmek” denir. Bu güzel tatlıyı evde denemek isterseniz diye tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...
Balkan mutfağının enfes tatlısı olan traliçe, triliçe ya da trilece diye de bildiğimiz tatlının asıl adı trileçe. Bu kelime İspanyolca "üç süt" anlamına gelen "tres leches" ifadesinden geliyor. Üç farklı sütle verdiğimiz tarifimizi evinizde tek bir çeşit sütle de yapmanız mümkün. Aslına en yakın lezzete ulaşmanız için, leziz trileçe tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Pastane tadında ekleri artık evinizde yapabilirsiniz. Hafta sonu çocuğunuzla mutfakta güzel vakit geçirmek için muhteşem bir tarif. Siz ekleri hazırlarken süslemesini çocuğunuza yaptırabilirsiniz. Üst üste dizdiğiniz eklerleri sadece bir mum ile doğum günü pastasına da çevirebilirsiniz. Peki küçükten büyüğe herkesin severek yediği ekler nasıl yapılır? Muhallebi tadında kremasıyla çay saatlerinize keyif katacak ekler tarifi…
Ayva özellikle sert geçen kış aylarında zevkle tüketilen meyvelerden. Üstelik tatlısı da çok enfes oluyor. Kaymak ve cevizle birlikte servis edildiğinde lezzeti katlanan ayva tatlısını yaparken evi mis gibi kokular sarıyor. "Ayva tatlısı nasıl yapılır?" diyenler için kolay tarifimiz hemen aşağıda. Ağzınızın tadı eksik olmasın...
Cheesecake biraz kalorili olmakla birlikte benzersiz lezzeti sebebiyle hiçbirimizin vazgeçemediği bir tatlı. Peynirin yarattığı o tat, çikolata ve orman meyveleriyle de çok iyi uyum sağlıyor ancak limonlu cheesecake'in yeri de bambaşka. Peki evinizde nefis bir limonlu cheesecake yapmaya ne dersiniz? İşte bir dilimin asla yetmeyeceği enfes limonlu cheesecake tarifimiz...