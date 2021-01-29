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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 29 Ocak 2021 - 12:37 | 

Lokum Gibi Bir Et Pişirmenin Püf Noktaları

Et, Türk mutfağının en çok tüketilen besinlerinden biri.

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Lokum kıvamında, ağızda dağılan, keyifle yenen ve lezzetlendirilmiş bir et pişirmenin püf noktalarını sıraladık;

2Öncelikle iyi et seçmelisiniz
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Öncelikle iyi et seçmelisiniz

Sinirsiz, dinlenmiş bir et iyi pişmiş bir etin ilk püf noktasıdır.

3Doğru bir kesim
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Doğru bir kesim

Tüm etlerde, uzanan uzun kas lifleri bulunur. Eğer kas liflerine paralel olarak eti kesersiniz ne kadar pişirirseniz pişirin etler yumuşak olmayacaktır. Bunun yerine kas liflerine karşı çapraz kesimler yapmalısınız. Keskin bir bıçak işinizi kolaylaştırır.

4Marine etmeden pişirmeyin
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Marine etmeden pişirmeyin

Eti marine etmenin pek çok farklı yöntemi mevcut. İster sütle, ister zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayarak, isterseniz de soya sosuyla buluşturarak etinizi marine edin ve buzdolabında bekletin.

5Etin sıcaklığının önemi
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Etin sıcaklığının önemi

Marine ettiğiniz eti buzdolabından çıkardığınız gibi pişirmemelisiniz. Oda sıcaklığı ideal bir birimdir.

6Sıra geldi mühürleme işlemine
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Sıra geldi mühürleme işlemine

Eti mühürlemek, yani hiçbir malzeme eklenmeden tava ya da tencerenizde eti pişirmeye başlamak lezzetli bir et yemenin önemli bir aşaması. Eti mühürlediğinizde, etin suyunu içine hapsetmiş olursunuz. Böylece; suyu diğer malzemelerle karışarak dağılmaz.

7Tuz ete ne zaman atılmalı
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Tuz ete ne zaman atılmalı?

İşte tartışmalı konulardan biri daha. Kimilerine göre tuz, eti sertleştirirken, kimileri için pişirmeden önce eklenmesi gereken bir malzeme. Uzmanlar, şefler önceden atılan tuzun lezzetleri konsantre ettiğini ve doğal bir tuzlu su yarattığını söylüyor. Denemesi sizden!

8Kısık ateş, uzun zaman
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Kısık ateş, uzun zaman

Etimizi yüksek ateşte mühürledik. Şimdi ise pişirme zamanı. Bunun için acele etmemelisiniz. Dar vaktiniz varsa et pişirmekten vazgeçmenizi öneririz. Uzun süre, tencere ya da fırının kapağını hiç açmadan, yavaş yavaş etinizi pişirmeye bırakın.

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