Lokum Gibi Bir Et Pişirmenin Püf Noktaları

Tuz ete ne zaman atılmalı? İşte tartışmalı konulardan biri daha. Kimilerine göre tuz, eti sertleştirirken, kimileri için pişirmeden önce eklenmesi gereken bir malzeme. Uzmanlar, şefler önceden atılan tuzun lezzetleri konsantre ettiğini ve doğal bir tuzlu su yarattığını söylüyor. Denemesi sizden!