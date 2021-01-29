Lokum Gibi Bir Et Pişirmenin Püf Noktaları

Et, Türk mutfağının en çok tüketilen besinlerinden biri.
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1
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Lokum kıvamında, ağızda dağılan, keyifle yenen ve lezzetlendirilmiş bir et pişirmenin püf noktalarını sıraladık;
2
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Öncelikle iyi et seçmelisiniz
Sinirsiz, dinlenmiş bir et iyi pişmiş bir etin ilk püf noktasıdır.
3
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Doğru bir kesim
Tüm etlerde, uzanan uzun kas lifleri bulunur. Eğer kas liflerine paralel olarak eti kesersiniz ne kadar pişirirseniz pişirin etler yumuşak olmayacaktır. Bunun yerine kas liflerine karşı çapraz kesimler yapmalısınız. Keskin bir bıçak işinizi kolaylaştırır.
4
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Marine etmeden pişirmeyin
Eti marine etmenin pek çok farklı yöntemi mevcut. İster sütle, ister zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayarak, isterseniz de soya sosuyla buluşturarak etinizi marine edin ve buzdolabında bekletin.
5
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Etin sıcaklığının önemi
Marine ettiğiniz eti buzdolabından çıkardığınız gibi pişirmemelisiniz. Oda sıcaklığı ideal bir birimdir.
6
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Sıra geldi mühürleme işlemine
Eti mühürlemek, yani hiçbir malzeme eklenmeden tava ya da tencerenizde eti pişirmeye başlamak lezzetli bir et yemenin önemli bir aşaması. Eti mühürlediğinizde, etin suyunu içine hapsetmiş olursunuz. Böylece; suyu diğer malzemelerle karışarak dağılmaz.
7
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Tuz ete ne zaman atılmalı?
İşte tartışmalı konulardan biri daha. Kimilerine göre tuz, eti sertleştirirken, kimileri için pişirmeden önce eklenmesi gereken bir malzeme. Uzmanlar, şefler önceden atılan tuzun lezzetleri konsantre ettiğini ve doğal bir tuzlu su yarattığını söylüyor. Denemesi sizden!
8
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Kısık ateş, uzun zaman
Etimizi yüksek ateşte mühürledik. Şimdi ise pişirme zamanı. Bunun için acele etmemelisiniz. Dar vaktiniz varsa et pişirmekten vazgeçmenizi öneririz. Uzun süre, tencere ya da fırının kapağını hiç açmadan, yavaş yavaş etinizi pişirmeye bırakın.